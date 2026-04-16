Subsidio de vivienda de más de $17 millones; estos son los requisitos para aplicar

Si alguna vez has sentido que el sueño de tener las llaves de tu propio apartamento en Bogotá se te escapa de las manos justo al final, esta información es para ti.

No estamos hablando de empezar desde cero, sino de ese respiro económico necesario cuando ya tienes un proceso de compra en marcha pero las cuentas simplemente no cuadran para la firma final.

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El programa Reactiva tu Compra es esa mano amiga que la Secretaría Distrital del Hábitat ha extendido para que más de 9.000 hogares ya respiren la tranquilidad de tener un techo propio.



Este apoyo se trata de una suma de $17.509.050 para este año 2026, lo que equivale a diez salarios mínimos mensuales. Imagina lo que esa cifra puede hacer por tu cierre financiero.

El objetivo es claro: que nadie pierda lo invertido y que los procesos de escrituración no se queden congelados por falta de unos millones.



Requisitos para aplicar a Reactiva tu compra

Para subirte a este bus, los requisitos son bastante sencillos y directos. El jefe o jefa del hogar debe ser mayor de edad y el total de los ingresos mensuales de la familia no puede superar los $7.003.620.

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Además, es fundamental que nadie en el grupo familiar sea dueño de otra propiedad en Colombia, porque la idea es beneficiar a quienes realmente están buscando su primera vivienda.

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Otro punto importante es no haber recibido otros apoyos similares antes, a menos que ese otro beneficio sea parte del mismo plan para completar el pago de la casa que estás comprando ahora.

El programa está enfocado en viviendas de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) ubicadas dentro de Bogotá.

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Estos hogares deben tener un área construida mínima de 36 metros cuadrados y cumplir con los precios máximos que dicta la ley.

Lo mejor de todo es que este subsidio es "amiguero", es decir, permite la concurrencia. Esto significa que si ya tienes una ayuda de tu caja de compensación o del Gobierno Nacional, puedes sumarlas para que el valor que te toque pagar de tu bolsillo sea mucho menor.

Ahora, presta atención a cómo se hace el trámite porque no es yendo a una oficina pública. Todo empieza en la sala de ventas del proyecto donde elegiste tu vivienda.

Allí, el vendedor te ayudará con la inscripción, siempre y cuando el proyecto esté registrado ante la Secretaría del Hábitat.