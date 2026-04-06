Subsidio de vivienda en Bogotá para mujeres; dan hasta $21 millones con este requisito

Las llaves de 4.000 viviendas en Bogotá ya no están en las vitrinas de las constructoras; ahora están en los bolsillos de miles de mujeres que decidieron dar el salto al patrimonio propio.

El programa "Reduce tu Cuota", una de las piezas más dinámicas del plan "Mi Casa en Bogotá", ha logrado lo que parecía una misión imposible: que miles de hogares dejen de ver el arriendo como una obligación eterna para convertirlo en una inversión real.

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Este beneficio no es un simple aporte de un solo día. Se trata de un apoyo mensual que el Distrito entrega durante 48 meses para ayudar a pagar el crédito hipotecario o el leasing habitacional.



Es decir, durante cuatro años, la Secretaría Distrital del Hábitat se convierte en el mejor aliado financiero de estas familias, permitiéndoles un respiro económico que se traduce en estabilidad y autonomía.

La respuesta de las bogotanas fue masiva y eléctrica. La convocatoria, que se abrió apenas en enero pasado, alcanzó el 100 % de los cupos habilitados para marzo de 2026.

En tiempo récord, las 4.000 oportunidades volaron, demostrando que la voluntad de tener casa propia está más viva que nunca en la capital.

Según Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, este logro permite que miles de familias respiren con tranquilidad y destinen sus recursos a otros proyectos de bienestar y educación para sus hijos.

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Pero la cifra de 4.000 es solo la punta del iceberg. Si miramos el retrovisor del 2025, el impacto es aún más contundente: 16.795 mujeres accedieron a una solución habitacional en la ciudad.

De este grupo, 6.451 son madres cabeza de hogar que hoy tienen un techo seguro. Lo más revelador de este cambio de tendencia es que 6 de cada 10 subsidios de vivienda en Bogotá se entregan actualmente a mujeres, rompiendo barreras históricas de acceso al crédito y al ahorro.

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Para quienes se preguntan cómo entrar en este selecto grupo de propietarios, los requisitos de 2026 son claros y directos. El jefe o la jefa de hogar debe ser mayor de edad y contar con ingresos mensuales que no superen los $7.003.620.

Además, es indispensable tener un crédito hipotecario o leasing ya aprobado para una vivienda de interés social (VIS) o prioritario (VIP) dentro de Bogotá. Otro punto clave es no ser dueño de otra propiedad en el país y no haber recibido coberturas de tasa de interés del Gobierno Nacional anteriormente.

Un detalle técnico fundamental es que el dinero del subsidio no se entrega en efectivo al beneficiario. La administración distrital realiza el giro directamente a la entidad financiera.

Entre los bancos que forman parte de este ecosistema se encuentran nombres conocidos como Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Banco Caja Social, Credifamilia, La Hipotecaria, Cooperativa Confiar, Fondo Presente, AV Villas y Banco Agrario.

Este movimiento inmobiliario femenino está logrando que más mujeres sean visibles para el sistema financiero, permitiendo que más del 62 % de ellas logre el cierre financiero de su compra gracias al apoyo de un subsidio.

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Durante el actual cuatrienio, más de 10.000 hogares han participado en estos programas, consolidando la idea de que habitar bien en Bogotá es una realidad alcanzable.

Si no alcanzaste cupo en esta vuelta, la instrucción de la Secretaría del Hábitat es sencilla: no pierdas de vista los canales oficiales.

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Nuevas convocatorias se anuncian con anticipación para que más personas puedan sumarse a esta transformación urbana. Bogotá sigue construyendo hogares, y las mujeres están liderando la fila para recibir sus llaves.