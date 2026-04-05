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¿Enviaste plata por error en Nequi? Esto es lo que realmente puedes hacer para recuperarla

Equivocarse al enviar dinero en Nequi es más común de lo que parece. Esto es lo que puedes hacer.

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Que pasa si transfieres mal a nequi
Foto creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

Nequi se ha posicionado como una de las herramientas financieras más utilizadas en Colombia. Su facilidad de uso y la inmediatez en las transferencias han llevado a que millones de personas la adopten como su principal medio para enviar y recibir dinero, dejando cada vez más de lado el uso del efectivo.

Sin embargo, esta misma rapidez también ha dado lugar a un error frecuente entre los usuarios: enviar dinero a la persona equivocada. Ya sea por digitar mal un número o seleccionar un contacto incorrecto, este tipo de situaciones se ha vuelto común dentro de la plataforma.

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Qué pasa si envías dinero al destinatario equivocado

De acuerdo con la información proporcionada por la aplicación, cuando un usuario realiza una transferencia errónea, la devolución del dinero no está garantizada. Esto se debe a que la plataforma no tiene la facultad legal de retirar automáticamente los fondos una vez han sido depositados en la cuenta de otro usuario.

En ese sentido, la recuperación del dinero depende directamente de la voluntad de la persona que lo recibió. Es decir, si el receptor decide no devolverlo, el proceso se complica y no hay una acción inmediata que obligue a revertir la transacción desde la aplicación.

No obstante, esto no significa que quien recibe el dinero por error pueda quedárselo sin consecuencias. Según el artículo 252 del Código Penal colombiano, apropiarse de un bien que llegó por equivocación puede acarrear sanciones legales. La norma establece penas de prisión que pueden ir desde los 16 hasta los 54 meses, dependiendo del monto involucrado.

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Ante este panorama, la plataforma ha incorporado herramientas para facilitar la gestión de este tipo de errores. Cada vez que se realiza una transferencia, el sistema genera un comprobante que incluye un código QR y opciones adicionales para reportar inconvenientes.

Una de estas funciones permite notificar directamente al receptor del dinero. Para hacerlo, el usuario debe ingresar al movimiento realizado y seleccionar la opción “¿Algún problema con este movimiento?”. Luego, podrá indicar que envió el dinero a un número equivocado.

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Una vez completado este proceso, la aplicación envía una solicitud al destinatario para pedir la devolución del dinero. Aunque esta herramienta no garantiza la recuperación, sí abre un canal de comunicación que puede facilitar la solución del problema.

Este tipo de situaciones ha llevado a que se recomiende a los usuarios verificar cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier transferencia. Revisar el número, el nombre del destinatario y el monto puede evitar errores que, en algunos casos, resultan difíciles de corregir.

En un entorno donde las transacciones digitales siguen creciendo, conocer estas limitaciones y herramientas resulta clave para evitar inconvenientes. La rapidez de la tecnología ofrece ventajas, pero también exige mayor atención por parte de quienes la utilizan a diario.

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