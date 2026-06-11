Primeras fotos del hijo de Blessd: reveló su nombre y compartió emotivo mensaje

Blessd vive uno de los momentos más especiales de su vida. El cantante antioqueño sorprendió a sus seguidores al confirmar el nacimiento de su primer hijo y compartir las primeras imágenes del bebé a través de sus redes sociales.

La noticia rápidamente se convirtió en tendencia entre los fanáticos del artista, quienes no tardaron en reaccionar a las fotografías y al mensaje con el que anunció la llegada del pequeño Caleb.

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Con una publicación cargada de emoción, el intérprete dejó ver algunos de los primeros instantes junto a su hijo, una noticia que generó miles de comentarios y felicitaciones en cuestión de minutos.

Las imágenes muestran al artista sosteniendo al recién nacido en sus brazos, reflejando la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa personal.

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Junto a las fotografías, Blessd escribió unas palabras que tocaron el corazón de muchos de sus seguidores.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”, expresó el cantante.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del artista, quienes destacaron la emoción con la que compartió uno de los momentos más importantes de su historia.

Audiencia de Blessd EN VIVO: imputación por secuestro extorsivo /Foto: Blessd

Caleb, el nombre del primer hijo de Blessd

Además de presentar las primeras imágenes del bebé, Blessd confirmó que su hijo lleva por nombre Caleb.

La revelación despertó curiosidad entre muchos seguidores que estaban atentos a cada detalle relacionado con el nacimiento.

Desde hace varios meses existía expectativa alrededor de la llegada del bebé, especialmente entre quienes siguen de cerca la vida del cantante y cada uno de sus proyectos.

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Ahora, con la publicación oficial, el artista decidió compartir públicamente no solo el nacimiento, sino también el nombre del pequeño que llegó para transformar por completo su vida.

Las fotografías publicadas muestran un ambiente lleno de alegría y tranquilidad, mientras el cantante disfruta de los primeros momentos junto a su hijo.

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La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones y mensajes de felicitación de fanáticos, amigos y colegas de la industria musical.

Manuela QM y Blessd: la decisión que tomó ella tras la filtración /Foto: redes sociales

¿Quién es la mamá del hijo de Blessd?

Junto al nacimiento de Caleb también volvió a despertar interés la identidad de la mamá del bebé.

Se trata de Manuela Quintero, conocida en redes sociales como Manuela QM, una creadora de contenido y empresaria colombiana que durante los últimos años ha construido una importante comunidad digital.

La joven se ha destacado por compartir contenidos relacionados con bienestar, estilo de vida, fitness y moda, temas que le han permitido sumar millones de seguidores en sus diferentes redes sociales.

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Además de su trabajo como influenciadora, también ha desarrollado proyectos empresariales que la han convertido en una figura reconocida dentro del mundo digital colombiano.

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Manuela y Blessd han compartido diferentes momentos de su relación con sus seguidores, aunque suelen mantener algunos aspectos de su vida privada lejos del foco mediático.