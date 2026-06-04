VIDEO: Blessd aparece en la cama con Aida Victoria Merlano; "No es ejemplo de nada"

El cantante Blessd a pocos días de convertirse en papá junto a la influencer Manuela QM, subió un video en sus redes sociales en el que está en una cama con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Los seguidores del cantante y de la empresaria quedaron sorprendidos por esto, al punto que el video no tardó en volverse viral y generar todo tipo de comentarios, debido al pasado de ellos dos.

Puedes leer: Mujer implicada en supuesta infidelidad de Blessd revela detalles de chats filtrados



¿De qué trata el video de Blessd con Aida Victoria?

En el video que circula en redes sociales, se observa a los dos involucrados en distintos escenarios —incluso durmiendo juntos—, proyectando una imagen de cercanía casi familiar. También aparece Emiliano, hijo de la empresaria Aida, cargado por el cantante.



Dicho acercamiento asombró a los fanáticos de ambos cantantes, generando rumores de una relación sentimental que surge después de numerosas controversias

."Me esperaba todo, menos Aida ", ¿Quién fue el que dijo Junio sorpréndeme?", "Emiliano facturando más que el agro JAJA", "No me quiero imaginar cuánto cobró Aida por la imagen de Emiliano jajaja", son algunos de los comentarios de seguidores que invaden de reacciones el video.

Incluso aparecen reacciones en las que le recuerdan a la empresaria su relación pasada con el streamer Westcol: "Los sueños de west yéndose a dormir mal viajado y con fiebre".

Publicidad

Por otro lado, Westcol no permaneció ajeno a la situación y dejó un comentario que captó la atención de toda la audiencia: "Háblame mi 'gusano'"

Respuesta de Westcol foto: imagen tomada de @blessd

Este nuevo episodio añade un capítulo confuso y mediático a la historia de estos tres personajes, dejando en el aire si se trata de una reconciliación genuina o de una nueva y estratégica colaboración de marketing.

Publicidad

¿Que pasó entre Blessd y Aida Victoria?

El panorama del entretenimiento colombiano en 2024 se vio marcado por la tensa relación entre el cantante urbano Blessd y la influenciadora Aida Victoria Merlano.

La disputa tuvo su origen tras el fin del noviazgo entre Westcol y la barranquillera, el cual se dio en "malos términos" luego de que se filtraran chats privados que evidenciaban un presunto coqueteo del streamer con otra mujer en una discoteca.

En medio de este escenario Blessd en calidad de amigo cercano de Westcol, asumió un rol de apoyo durante la "tusa" de su colega antioqueño.

Le puede interesar: Yailin La Más Viral perdió un bebé y reveló detalles de la dolorosa situación

El conflicto mediático estalló formalmente durante una transmisión conjunta. Mientras famoso confesaba que ya había adquirido ropa para un hijo que planeaba tener con Aida, "El Bendito" intervino cuestionando sus acciones pasadas:

Publicidad

"¿Qué le dije yo?" Ante la pregunta, el streamer reveló que el cantante le había advertido que "estaba loca esa mujer" y que no cometiera el "error tan grande" de formar una familia con ella.

Publicidad

La respuesta de Merlano no se hizo esperar. A través de un video que se volvió viral en redes sociales, la influenciadora arremetió contra el artista sentenciando: "Porque Blessd no es ejemplo de nada".

Lejos de que el conflicto terminara allí, Blessd utilizó esa misma frase como elemento central en su tema 'Las Piponas Remix', una colaboración junto a Kris R. que ya es considerada un éxito por sus seguidores.

Video que te puede interesar: Dura y radical decisión de Manuela QM tras los rumores de infidelidad de Blessd