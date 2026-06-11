Así reaccionó un homicida en plena entrevista de Conducta Delictiva: “Se levantó de la mesa”

En una reciente emisión del programa "Cada Loco con su Tema" de La Kalle, el equipo de Conducta Delictiva, reconocido por su trabajo en el análisis de crímenes compartieron detalles inéditos sobre su trayectoria. Al punto que mencionaron cuál fue uno de sus mayores desafíos profesionales.

Durante la charla, los investigadores revelaron que la entrevista con Giovanny Acuña, fue un encuentro que puso a prueba su capacidad de reacción y su seguridad personal. En especial para Michelle, quien reveló que está era su primera entrevista dentro de este formato.

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Según relataron en el programa, "nosotros íbamos por una persona que en libros la mostraban mejor dicho, pero cuando llegamos allá pues claro era un joven, lastimosamente cayó en las drogas... ya era una persona psiquiátrica".



Esta condición mental del entrevistado se convirtió en el primer obstáculo. A medida que la conversación avanzaba, el equipo notó que Acuña presentaba dificultades para mantener la coherencia, mencionando que el recluso "dejó de hilar en algún momento".

¿Cómo se desarrolló la entrevista de Conducta Delictiva con Acuña?

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Con la intención de obtener respuestas contundentes, Michelle, comentó que adoptó una postura dura, preguntando directamente sobre la posibilidad de reincidencia: "¿Y usted por qué y cuénteme ¿y cuándo? ¿Y lo volvería a hacer?".

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No obstante, esta agresividad periodística generó una fricción interna y externa. Mientras ella sentía que estaba logrando un trabajo excepcional, llegando a pensar que estaba para "ganar el Simón Bolívar", su compañero Kevin intentaba advertirle del peligro bajo la mesa, haciéndole señas para que se moderará un poco.

La situación escaló rápidamente cuando el entrevistado reaccionó ante la presión de las preguntas. Según comentaron, el implicado "se descontrola, se levanta de la mesa, empieza pues a como a a controvertir mucho, ya no quería responder lo que se le preguntaba, no nos dejaba hablar".

Ese momento de inestabilidad marcó el fin de la fluidez del diálogo y evidenció los riesgos de confrontar a sujetos con perfiles psiquiátricos complejos sin el manejo adecuado del entorno.

Ante esto, el equipo reconoció que, tras ese incidente, su metodología cambió drásticamente. Aprendieron que el periodismo judicial requiere un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y el respeto por la estabilidad del entrevistado.

Actualmente, los integrantes del proyecto destacaron que no realizan este tipo de encuentros al azar. Para sus entrevistas actuales, implementan "técnicas guiadas por psiquiatras" que les permiten abordar perfiles de alta peligrosidad de manera más segura y profesional.