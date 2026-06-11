Caso Yulixa Toloza tomaría nuevo rumbo; amigas serían investigadas

El proceso judicial por la muerte de Yulixa Toloza, quien falleció tras un procedimiento estético en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, y su cuerpo fue encontrado en Apulo Cundinamarca, tomó un nuevo rumbo determinante. Miguel Ángel Ruiz, abogado de las víctimas presentó una nueva teoría que relaciona a las acompañantes de las víctimas.

De acuerdo con lo que mencionó el jurista en Más allá del Podcast de Rafael Poveda, explicó que hay evidencia de que las amigas de Toloza presenciaron su deterioro físico sin activar los protocolos de emergencia, en especial al momento que tomaron la decisión de grabar a la estilista antes de que perdiera la vida.

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Ruiz explica que en este caso el delito sería omisión de socorro, el cuál se configura cuando alguien tiene la capacidad de ayudar y no lo hace: "La omisión se da cuando yo tengo cómo ayudarte, cómo colaborarte si tú tienes una emergencia... y que yo no haga nada que yo no haga lo pertinente, que yo no haga lo conducente".



El abogado enfatizó que, ante un riesgo de vida, la ley exige accionar mecanismos básicos como llamar a una línea de emergencia, algo que presuntamente no ocurrió. "No es justo que sus propios amigos lo dejen a usted prácticamente muriéndose en una clínica de garaje... y que la ven enferma y se vayan del lugar, la dejen sola," afirmó.

¿Qué más mencionó el abogado de la familia de Yulixa Toloza?

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Un punto crítico de la denuncia es el posible robo de las pertenencias de Yulixa Toloza mientras ella agonizaba. El jurista señala que las amigas se retiraron del establecimiento 'Beauty Láser' con la excusa de buscar ropa en el apartamento de la víctima, a pesar de que ella ya tenía sus prendas de cambio en el lugar.

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Ruiz sostiene que esta línea de investigación estaba "durmiendo el sueño de los justos" hasta su intervención. Por otro lado, la familia reportó la desaparición de cadenas de oro, una suma importante de dinero proveniente de varias cadenas y el hallazgo de una alcancía rota en su domicilio.

Ante esto, el abogado solicitó inspecciones técnicas forenses para determinar si hubo un abuso de confianza o saqueo en la vivienda.

Yulixa Toloza tenía varias fracturas y heridas cortopunzantes Yulixa Toloza tenía varias fracturas y heridas cortopunzantes

Más allá de la responsabilidad de los particulares, el abogado Miguel Ángel Ruiz anunció una acción legal contra las autoridades de salud y control. "Vamos a demandar al Estado colombiano... el argumento: la falta del deber objetivo de cuidado".

Finalmente, argumentó que entidades como la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud fallaron en su obligación constitucional de vigilar estos establecimientos. Critica que, mientras se persigue rigurosamente al comercio informal, se permita que centros de estética operen sin las licencias oficiales.

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