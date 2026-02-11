Michelle Rodríguez, de Conducta Delictiva, y la entrevista más incómoda

Conducta Delictiva uno de los pódcast más conocidos por los temas que aborda, donde sus integrantes Michelle Rodríguez y Kevin Pinzón,se sentaron en los micrófonos de Las Tardes Famosas de La Kalle para desglosar la realidad detrás de las rejas y cómo viven su labor de hablar con personas privadas de la libertad.

A lo largo de la entrevista, comentaron que para poder hacer la tarea de poder hablar con los diferentes personajes hay que tener los "nervios de acero", Michelle Rodríguez confesó que hay historias que logran traspasar la barrera del profesionalismo. Pese a esto explicó la compostura y el profesionalismo que se debe tener.

Sin embargo, más adelante de la conversación, Michelle explicó que hubo una entrevista específica que la sacudió profundamente. En la cual se trata del caso de un hombre que acabó con la vida de una menor de tan solo 15 años.



Lo que hizo este encuentro particularmente insoportable para la periodista fue una coincidencia fatal: la víctima compartía su nombre. "Ella tenía mi nombre, Michelle. En toda la entrevista fue para mí un reto porque cada vez que yo mencionaba mi nombre veía su reacción y también la sentía muy cerca", relató con la voz pausada.

Al punto que explicó que mientras escuchaba lo que le dijo el victimario creó una atmósfera de incomodidad en especial al momento que mencionaba el nombre de la menor. "Me impactó bastante el sentirme como ella, básicamente nada más por el hecho de tener el mismo nombre", añadió Michelle, quien confesó que después de salir de ese centro penitenciario no dejó de pensar en el caso.



¿Qué más reveló Michelle de Conducta Delictiva?

Más adelante en la conversación, Michelle comentó que al momento de editar ese episodio y publicarlo, los seguidores de Conducta Delictiva notaron que había una voz femenina que no pertenecía a ella, sino era totalmente diferente.

"La misma gente empezó a comentar: 'Oigan, en el minuto 30 y algo se escucha la voz de una mujer'. Y preciso en ese tiempo está ponchado el plano general donde me veo yo como la única mujer en el sitio y se ve que yo estoy callada", explicó la integrante del pódcast en su intervención en el programa.

Según Kevin Pinzón, al revisar el audio original de la grabadora, la voz se escuchaba "claritico" repitiendo las palabras del asesino en un tono desafiante: "Como si el asesino estuviese hablando contando su versión y la víctima estuviese detrás diciéndole: '¿Está loco o qué?'".

Finalmente, Michelle afirmó que tras la entrevista del caso de su tocaya, logró contactar a la familia de la menor. "Hasta que hablé con ellos pues sentí como paz en el corazón", dijo, señalando que los padres agradecieron el espacio porque permitió aclarar que la joven no tenía ninguna relación con su victimario.

