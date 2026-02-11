Conducta Delictiva cuenta la estrategia para que un preso admita sus crímenes

Uno de los proyectos de investigación periodística con más seguidores es Conducta Delictiva, realizado por Kevin Pinzón y Michell Rodríguez, quienes se han especializado en entrevistar a personas privadas de la libertad. Ambos pasaron por los micrófonos de Tardes Famosas de La Kalle, donde hablaron sobre varios aspectos de su trabajo.

A lo largo de la conversación los integrantes del pódcast comentaron que para lograr el contacto con las personas privadas de la libertad, es importante un trabajo de investigación previa y un trabajo de coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), afirmando que este trabajo en un inició era pesado por solo ser dos en el equipo.

Puedes leer: Pareja de Vivian Polania revela inquietante detalle que encontró en su bebé: “No lo entiendo”



De igual forma, afirmó Michell que para este trabajo se necesita hacer el proceso para que la persona privada de la libertad firme un documento, con el fin de poder hablar y contar su versión de la historia, pero recalcando que este tiene la libertad de decidir o no y tiene que devolver el papel.



¿Cómo Conducta Delictiva logra que los presos hablen con ellos?

Por otro lado, comentó Michell que la persona no está en su obligación de hablar, ante esto Kevin afirmó que la ventaja de este pódcast es la posibilidad de que todos tienen pueden hablar y no solo para sacar información. “Es un espacio en donde algunos piden perdón”, enfátizo.

Sumado a esto, agregó que otros utilizan el espacio para admitir las culpas pero también brinda su perspectiva del hecho. Así mismo, Kevin mencionó que son las víctimas o personas cercanas de las víctimas que les piden poder tener más información sobre la situación, debido a que la persona solo entregó nula información antes.

Puedes leer: Jaime Esteban: el gesto desafiante de la joven que habría desatado el problema con el estudiante

Publicidad

“Dónde quedó la verdad, donde está lo que pasó con mi familiar”, afirmaron desde Conducta Delictiva, afirmando que aprovechan los vacíos que hay en las audiencias. Pese a esto, mencionó que el espacio es abierto, y la persona está en su potestad de mencionar si quiere hablar o no.

Adicionalmente, también mencionaron que entre los personajes más resaltantes de esta entrevista, se encuentran: Brayan Campo, Harold Echeverri, Andrea Valdes, Jaime Ivan Martínez, entre otros. Además del trabajo que se realizó con Garavito, en el cual fue una investigación de muchos años, la cual arrancó en el año 2020 en la época de pandemia.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: Conducta Delictiva revela cómo los han afectado los casos más fuertes que han investigado