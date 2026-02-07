Pareja de Vivian Polania revela inquietante detalle que encontró en su bebé: “No lo entiendo”

Siguen apareciendo detalles sobre el fallecimiento de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, esto después que su cuerpo sin vida fuera hallado el pasado 17 de diciembre de 2025 en su apartamento de Cúcuta. Sin embargo, su pareja, Anuar Salín Jure Balaguera, se pronunció sobre una situación que vivió con su hijo.

Inicialmente, la pareja de la jueza comentó que a los pocos días del hecho fue investigado por las autoridades locales. Por lo cual, tras esto tomó la decisión de entregar una entrevista para el videopodcast "Conducta delictiva”, en el cual comentó aspectos de cómo encontró a su hijo tras lo sucedido con Vivian.

Ante esto, explicó que una vez llegó al hospital para ver el estado de salud de su hijo, notó que este tenía un golpe en la cabeza, algo, que según él, no le fue advertido por nadie más. “Yo también siento que ese pálpito de ir de una vez a la clínica para saber cómo estaba mi hijo, tenía una justificación de ser.”



De igual forma, comentó que cuando llegó a la clínica para identificar a su hijo, se percató que este tenía un golpe en la parte izquierda de su cara. Explicando que pese a eso, nadie le había anunciado lo que había ocurrido con su primogénito.



¿Qué más reveló la pareja de Vivian Polanía sobre el estado de su bebé?

Por otro lado, comentó que una vez vio cómo se encontraba su hijo, los médicos procedieron a realizarle un examen para ver el estado de salud de este. “Tanto fue que insistí que le hicieron un TAC y, pues, evidentemente no era nada grave; en ese instante no existía el traslado o una ambulancia disponible para trasladar a mi niño a una clínica más especializada”

Agregando que debido a que el niño nació prematuro y que en ese momento no tenía dinero disponible decidió frenar el traslado del bebé a un centro médico diferente. Entonces tomó la decisión de esperar a los exámenes.

Sin embargo, confirmó que esa fue la última vez que pudo ver a su hijo un día después de lo ocurrido con Vivian Polanía, el 18 de diciembre del 2025. Así mismo, confesó que desconoce el motivo por el cual no pudo volver a ver a su bebe.

“La verdad, no lo sé, no entiendo. Él se encuentra acá en la ciudad de Bogotá; es el conocimiento que yo tengo. Yo siento, como se lo he manifestado a las autoridades competentes que recibieron el caso de raíz en Cúcuta”, destacó

Finalmente, afirmó que con este procedimiento con su bebé se tomaron decisiones muy arbitrarias, explicando que aunque hizo todos los procedimientos correctos, ya habían registrado a su hijo, detalló Anuar Salín Jure en el pódcast Conducta delictiva.