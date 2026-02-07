Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 2026
CANCIÓN INÉDITA DE YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Pareja de Vivian Polania revela inquietante detalle que encontró en su bebé: “No lo entiendo”

Pareja de Vivian Polania revela inquietante detalle que encontró en su bebé: “No lo entiendo”

Anuar Salín Jure se pronunció en un podcast y reveló varios detalles que notó en su hijo luego de que fuera llevado a un centro médico para su evaluación.

Pareja de Vivian Polania indica estado de su bebé
Pareja de Vivian Polania revela inquietante detalle que encontró en su bebé: “No lo entiendo”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @heidyvivianpolaniafranco y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

Siguen apareciendo detalles sobre el fallecimiento de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, esto después que su cuerpo sin vida fuera hallado el pasado 17 de diciembre de 2025 en su apartamento de Cúcuta. Sin embargo, su pareja, Anuar Salín Jure Balaguera, se pronunció sobre una situación que vivió con su hijo.

Inicialmente, la pareja de la jueza comentó que a los pocos días del hecho fue investigado por las autoridades locales. Por lo cual, tras esto tomó la decisión de entregar una entrevista para el videopodcast "Conducta delictiva”, en el cual comentó aspectos de cómo encontró a su hijo tras lo sucedido con Vivian.

Puuedes leer: Pareja de la jueza Vivian Polanía hace dura confesión de su hijo: “Me duele”

Ante esto, explicó que una vez llegó al hospital para ver el estado de salud de su hijo, notó que este tenía un golpe en la cabeza, algo, que según él, no le fue advertido por nadie más. “Yo también siento que ese pálpito de ir de una vez a la clínica para saber cómo estaba mi hijo, tenía una justificación de ser.”

Te puede interesar

  1. Jueza Vivian Polanía fue encontrada sin vida
    Jueza Vivian Polanía fue encontrada sin vida
    Foto: Instagram de Vivian Polanía
    Judiciales

    Viralizan imágenes de jueza Vivian Polanía; su Instagram con el que despertaba polémica

  2. Vivian Polanía nuevo rumbo
    Giro en el caso Vivian Polanía
    Foto de: Instagram @vivianpolaniaf3
    Nación

    Giro en el caso Vivian Polanía: amigo de la jueza dio un testimonio clave

De igual forma, comentó que cuando llegó a la clínica para identificar a su hijo, se percató que este tenía un golpe en la parte izquierda de su cara. Explicando que pese a eso, nadie le había anunciado lo que había ocurrido con su primogénito.

¿Qué más reveló la pareja de Vivian Polanía sobre el estado de su bebé?

Por otro lado, comentó que una vez vio cómo se encontraba su hijo, los médicos procedieron a realizarle un examen para ver el estado de salud de este. “Tanto fue que insistí que le hicieron un TAC y, pues, evidentemente no era nada grave; en ese instante no existía el traslado o una ambulancia disponible para trasladar a mi niño a una clínica más especializada”

Puedes leer: La última comunicación de la jueza Vivian Polanía, ¿falló su esquema de seguridad?

Agregando que debido a que el niño nació prematuro y que en ese momento no tenía dinero disponible decidió frenar el traslado del bebé a un centro médico diferente. Entonces tomó la decisión de esperar a los exámenes.

Publicidad

Sin embargo, confirmó que esa fue la última vez que pudo ver a su hijo un día después de lo ocurrido con Vivian Polanía, el 18 de diciembre del 2025. Así mismo, confesó que desconoce el motivo por el cual no pudo volver a ver a su bebe.

Te puede interesar

  1. Juez Vivían Polanía expresó tres serias preocupaciones antes de fallecer
    Juez Vivían Polanía expresó tres serias preocupaciones antes de fallecer
    Foto: imagen tomada @heidyvivianpolaniafranco
    Judiciales

    Juez Vivian Polanía expresó tres serias preocupaciones antes de fallecer

  2. Jueza Vivian Polanía
    Jueza Vivian Polanía
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes sociales
    Judiciales

    Autoridades hacen revelador hallazgo en vivienda de jueza Vivian Polanía; habría relación

Publicidad

“La verdad, no lo sé, no entiendo. Él se encuentra acá en la ciudad de Bogotá; es el conocimiento que yo tengo. Yo siento, como se lo he manifestado a las autoridades competentes que recibieron el caso de raíz en Cúcuta”, destacó

Finalmente, afirmó que con este procedimiento con su bebé se tomaron decisiones muy arbitrarias, explicando que aunque hizo todos los procedimientos correctos, ya habían registrado a su hijo, detalló Anuar Salín Jure en el pódcast Conducta delictiva.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Vivian Polanía

Cúcuta

Muertes extrañas