De la Espriella propone 7 megacárceles al estilo Bukele, sin señal y en medio de la nada

Abelardo de la Espriella, abogado penalista, empresario y actual candidato a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026, volvió a generar debate tras presentar una de sus propuestas más llamativas: la construcción de seis o siete megacárceles ubicadas en zonas completamente apartadas y sin señal para dispositivos electrónicos.

Durante una intervención pública, el aspirante aseguró que su idea se inspira en el modelo aplicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por levantar grandes complejos penitenciarios en lugares alejados de los centros urbanos.



Según De la Espriella, este tipo de infraestructura permitiría cortar de raíz las comunicaciones ilegales que, según él, salen desde las cárceles actuales.



“Seis o siete megacárceles es lo que yo prometo construir”, afirmó en El Klub de La Kalle, señalando que estas instalaciones estarían ubicadas “en medio de la nada” y no permitirían el ingreso de señal para celulares ni otros dispositivos electrónicos.

De acuerdo con su planteamiento, una parte importante de las extorsiones en Colombia se originan dentro de los centros penitenciarios debido al uso de teléfonos móviles por parte de internos.

En su explicación, el candidato indicó que su plan busca impedir que desde las cárceles se sigan coordinando llamadas, mensajes y cobros ilegales a ciudadanos y comerciantes.

“Yo voy a armar unas cárceles en donde no entre ni la señal de la Santa Cruz”, expresó en tono enfático.

Abelardo De La Espriella Foto: La Kalle

¿Quién administraría estas prisiones?

Otro de los puntos que llamó la atención fue su propuesta de que estos centros sean administrados por empresarios privados, bajo un esquema que, según él, se ajustaría a la Constitución y a la ley.

De la Espriella sostuvo que este modelo permitiría mayor control, eficiencia en la operación y mejores condiciones de vigilancia, siempre bajo supervisión del Estado.

El abogado también se refirió a las críticas que ha recibido el modelo Bukele por temas relacionados con derechos humanos. Frente a esa pregunta, respondió que para él primero están los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, y después los de los "bandidos".

Su postura generó reacciones divididas, especialmente en redes sociales, donde algunos respaldaron la idea de endurecer las condiciones carcelarias y otros cuestionaron el enfoque.

“Conmigo se van a en medio de la nada para que no sigan jodiendo al pueblo colombiano”, aseguró, reiterando que su propuesta no busca salirse del marco legal, sino fortalecer el control desde el Estado.

Abelardo De La Espriella confiesa que porta armas desde los 20 años Foto: Redes de Abelardo De La Espriella

La propuesta de las megacárceles se suma a otras iniciativas que el candidato ha venido mencionando en distintos escenarios públicos, en los que insiste en la necesidad de aplicar medidas drásticas para enfrentar las problemáticas relacionadas con la seguridad y la extorsión.

Para De la Espriella, la infraestructura carcelaria actual no cumple con el objetivo de aislar completamente a quienes cometen estas conductas desde prisión.

En su discurso, explicó que el aislamiento geográfico sería clave. Ubicar estas cárceles lejos de las ciudades permitiría reducir riesgos logísticos, limitar contactos externos y evitar la filtración de señales de comunicación. Además, el diseño estaría pensado para impedir cualquier tipo de conexión electrónica.

El planteamiento ha abierto un nuevo frente de discusión dentro del panorama político de cara a las elecciones de 2026.