“Puro pastelito divino”: la confesión de Abelardo De La Espriella sobre sus redes sociales

En una entrevista en El Klub de La Kalle, el abogado y aspirante presidencial Abelardo De La Espriella compartió varios detalles sobre su vida personal, especialmente sobre su relación con las redes sociales y sus propuestas para el país. Durante la conversación, señaló que su intención es imponer lo que denomina “extrema coherencia” desde la Casa de Nariño.

Conocido públicamente como “El Tigre”, De La Espriella alternó anécdotas personales con explicaciones sobre su proyecto político y afirmó que su aspiración presidencial no está motivada por intereses económicos, sino por lo que considera un compromiso con Colombia.

¿Qué tipo de contenido le muestra el algoritmo a Abelardo De La Espriella?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista en El Klub de La Kalle ocurrió cuando le preguntaron por el uso de su celular y las redes sociales. El candidato explicó que ha decidido alejarse de ellas para concentrarse en su trabajo, aunque no evitó la confesión que provocó risas en el estudio.



Según relató: “Yo esa vaina la solté hace rato porque no puede uno trabajar... y entonces uno medio abre una vaina y yo no sé por qué el algoritmo siempre me tira no joda puro puro pastelito divino loco, pura mujeres”. Asimismo, mencionó que su algoritmo le mostraba caballos, lugares paradisíacos y mujeres lindas.



Entre bromas, aclaró su situación actual con un tono jocoso: “yo estoy rehabilitado... en estos días un amigo me dijo 'mira joda el pastelito que apareció' y tal y yo 'no me muestres nada loco que yo estoy rehabilitado'”.

Más allá del momento divertido, De La Espriella insistió en que su enfoque está puesto en el país y no en intereses personales. “Yo no vine aquí a hacer plata yo vine aquí a hacer patria”, afirmó durante la conversación.

¿Qué planteó Abelardo De La Espriella durante su paso por La Kalle?

Durante su paso por El Klub de La Kalle, Abelardo De La Espriella habló de varios temas que, según dijo, le preocupan del país. Entre ellos mencionó la construcción de seis o siete megacárceles en zonas apartadas. “Voy a armar unas cárceles en la mitad de la nada en donde no entre siquiera la señal de la Santa Cruz para que no puedan extorsionar a nadie”, señaló.

También comentó que su propuesta busca darle prioridad a los ciudadanos que trabajan y expresó su apoyo al porte legal de armas para quienes cumplan los requisitos. De acuerdo con lo que explicó, la idea es reforzar la seguridad junto a la fuerza pública.

En cuanto a la economía, dijo que una reducción del tamaño del Estado podría ayudar a bajar algunos costos para los ciudadanos, como el precio de la gasolina. “Si bajo la gasolina... baja el valor del precio del Transmilenio, punto”, afirmó.

Finalmente, insistió en que su intención es cumplir lo que promete. “La palabra de un hombre es su honor”, dijo, al asegurar que su meta es convertir a Colombia en una “nación milagro”.

