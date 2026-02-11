Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
VESTIDO DE KAROL G
MEDICAMENTOS COLSUBSIDIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Silvestre Dangond no tiene ombligo? Abelardo De La Espriella destapa la verdad

¿Silvestre Dangond no tiene ombligo? Abelardo De La Espriella destapa la verdad

Sobre el rumor de que Silvestre Dangond no tiene ombligo, el reconocido abogado colombiano habló en El Klub de La Kalle y aclaró lo que se comenta en redes.

¿Silvestre Dangond no tiene ombligo? Abelardo De La Espriella destapa la verdad
¿Silvestre Dangond no tiene ombligo? Abelardo De La Espriella destapa la verdad
Foto: La Kalle y Redes de Silvestre Dangond
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Abelardo De La Espriella se sentó a echar rulo y, entre reloj y reloj, terminó hablando en El Klub de La Kalle de la anatomía de su 'brother', socio y compadre de alma, Silvestre Dangond.

El abogado desmintió un mito urbano sobre si el cantante se le había embolatado el ombligo después de que se mandó a quitar los kilitos de más.

Puedes leer: Abelardo De La Espriella saca a la luz si sigue siendo ateo, ¿una estrategia?

Abelardo, con esa forma de hablar tan suya que parece que te estuviera regañando pero con cariño, calificó la pregunta de entrada como "repelente". Pero como él no le huye a nada, soltó la firme: "Claro que tiene ombligo".

Según explicó el abogado, el ombligo no es más que una "cicatriz que nos recuerda cómo fue que llegamos al mundo".

Así que, si tenías la duda de si Silvestre era un alienígena o un muñeco de cera sin marcas, ya puedes dormir tranquilo. ¡El hombre tiene su cicatriz de fábrica bien puesta!

Te puede interesar

  1. Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show
    Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show
    Foto: Instagram de Silvestre Dagond
    Música

    Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show

  2. Así se ve la casa de Silvestre Dangond en Urumita
    Silvestre Dangond, cantante vallenato
    Foto: Instagram Silvestre Dangond
    Farándula

    La millonada que habría invertido Silvestre Dangond en su casa de Urumita

Pero la cosa no paró ahí, porque Abelardo se puso a bromear con las cirugías extremas. Contó la historia de un amigo suyo que, de tanto estirarse la piel en el quirófano, terminó con el "chorrito" a la altura del pecho.

"Esa sí le roncan los timbales", decía muerto de la risa. Y para rematar el cuento de los estiramientos, habló de otro personaje que quedó tan "jalado" que ahora tiene la barba en un lugar donde no debería estar.

Publicidad

Tú que sigues a estos dos personajes, sabes que la relación entre ellos es de "compadres" de verdad, porque Silvestre es el padrino de Filipo, el hijo de Abelardo. Por eso, cuando le preguntan por el ombligo de su compadre, Abelardo defiende la realidad:

Puedes leer: Abelardo De La Espriella confiesa que porta armas desde los 20 años

Publicidad

"Mi compadre tiene ombligo, esa vaina". Así que ya dejen de decir carreta en redes sociales, que el hombre está completo y no le falta nada de su anatomía original.

Lo más bacán de la entrevista fue ver a Abelardo relajado, sin corbata (o bueno, sin medias), hablando de estas vainas que a todo el mundo le dan curiosidad. Al final, lo del ombligo terminó siendo una excusa para reírse de las vanidades y de cómo la gente se imagina cosas que no son.

Así que ya sabes, la próxima vez que veas a Silvestre en un concierto, no le busques el ombligo por encima de la camisa, que el 'Tigre' ya confirmó que ahí está, como recordatorio de que todos venimos de una madre.

Mira la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Farándula

Silvestre Dangond

Chismes