¿Silvestre Dangond no tiene ombligo? Abelardo De La Espriella destapa la verdad

Abelardo De La Espriella se sentó a echar rulo y, entre reloj y reloj, terminó hablando en El Klub de La Kalle de la anatomía de su 'brother', socio y compadre de alma, Silvestre Dangond.

El abogado desmintió un mito urbano sobre si el cantante se le había embolatado el ombligo después de que se mandó a quitar los kilitos de más.

Abelardo, con esa forma de hablar tan suya que parece que te estuviera regañando pero con cariño, calificó la pregunta de entrada como "repelente". Pero como él no le huye a nada, soltó la firme: "Claro que tiene ombligo".



Según explicó el abogado, el ombligo no es más que una "cicatriz que nos recuerda cómo fue que llegamos al mundo".

Así que, si tenías la duda de si Silvestre era un alienígena o un muñeco de cera sin marcas, ya puedes dormir tranquilo. ¡El hombre tiene su cicatriz de fábrica bien puesta!

Pero la cosa no paró ahí, porque Abelardo se puso a bromear con las cirugías extremas. Contó la historia de un amigo suyo que, de tanto estirarse la piel en el quirófano, terminó con el "chorrito" a la altura del pecho.

"Esa sí le roncan los timbales", decía muerto de la risa. Y para rematar el cuento de los estiramientos, habló de otro personaje que quedó tan "jalado" que ahora tiene la barba en un lugar donde no debería estar.

Tú que sigues a estos dos personajes, sabes que la relación entre ellos es de "compadres" de verdad, porque Silvestre es el padrino de Filipo, el hijo de Abelardo. Por eso, cuando le preguntan por el ombligo de su compadre, Abelardo defiende la realidad:

"Mi compadre tiene ombligo, esa vaina". Así que ya dejen de decir carreta en redes sociales, que el hombre está completo y no le falta nada de su anatomía original.

Lo más bacán de la entrevista fue ver a Abelardo relajado, sin corbata (o bueno, sin medias), hablando de estas vainas que a todo el mundo le dan curiosidad. Al final, lo del ombligo terminó siendo una excusa para reírse de las vanidades y de cómo la gente se imagina cosas que no son.

Así que ya sabes, la próxima vez que veas a Silvestre en un concierto, no le busques el ombligo por encima de la camisa, que el 'Tigre' ya confirmó que ahí está, como recordatorio de que todos venimos de una madre.

Mira la entrevista completa aquí: