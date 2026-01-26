Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show

Lo que comenzó como una fiesta organizada por la emisora La Kalle terminó convirtiéndose en un 'bautizo' de lluvia, donde el reconocido cantante Silvestre Dangond demostró por qué es una de las figuras más resilientes de la música actual, negándose a detener su show pese a un aguacero monumental que azotó la región.

El concierto, que reunió a grandes exponentes del género vallenato, la música popular y regional mexicana, prometía ser impactante desde su anuncio.

Con una cartelera estelar que incluía a Luis Alfonso y los legendarios Tucanes de Tijuana, miles de asistentes se congregaron en Villeta para disfrutar de una velada cargada de energía.



Sin embargo, nadie predijo que la naturaleza se convertiría en un protagonista más de la jornada, transformando la experiencia en un recuerdo imborrable para todos los presentes.

La jornada musical inició con la presentación de Brayan Kamacho, quien se encargó de abrir la tarima con temas del género popular, preparando el terreno para lo que vendría.

Posteriormente, los Hermanos Ariza elevaron la temperatura del escenario con un espectáculo visual impactante; su show incluyó pirotecnia que brotaba directamente de sus guitarras, un detalle que el público calificó como "genial" y profundamente arraigado a la esencia agropecuaria de su propuesta musical.

Tras la intervención de los presentadores y animadores de La Kalle, el turno fue para Luis Alfonso cerca de las 10:00 PM.

El artista no solo cautivó con su carisma, sino que protagonizó un momento de alta carga emocional al rendir homenaje a la música de Yeison Jiménez, un gesto que conmovió tanto a los músicos —quienes se veían visiblemente afectados— como a los fanáticos.

Sin embargo, el clímax de la noche llegó con la aparición de Silvestre Dangond alrededor de la medianoche.

El artista urumitero subió a la tarima con la energía arrolladora que lo caracteriza, pero apenas transcurrían la segunda o tercera canción de su repertorio, un fenómeno meteorológico inesperado cambió las reglas del juego: se desató un aguacero monumental.

Lo que los asistentes describieron como "la lavada del siglo" no detuvo al intérprete, quien lejos de buscar refugio, decidió que la música debía continuar.

En un gesto de profunda conexión con su público, Silvestre bajó de la zona cubierta para cantar y disfrutar directamente bajo la lluvia. El artista no solo continuó interpretando sus mayores éxitos, sino que se dirigió a la multitud para asegurar que el agua no era un impedimento, calificándola como una "bendición".

A través de sus historias en redes sociales, se pudo evidenciar cómo Dangond compartía emotivamente con sus seguidores, desafiando el clima durante las dos horas que duró su set, el cual se extendió hasta las 2:00 AM.

La lluvia no fue el único elemento que conmovió los corazones en Villeta. En medio de la tormenta, Silvestre aprovechó el espacio para recordar a su gran amigo y colega, el fallecido Omar Geles.

El cantante dedicó una canción en su honor, manteniendo viva la memoria del cantautor vallenato mientras el agua seguía cayendo sin tregua sobre el escenario y la audiencia. Aunque algunos asistentes notaron que los extensos solos de acordeón al final de cada tema podían resultar agotadores bajo esas condiciones, la entrega de Silvestre fue total.

Finalmente, pasadas las 2:00 AM, el cierre del evento estuvo a cargo de Los Tucanes de Tijuana, quienes mantuvieron el ánimo arriba con sus clásicos temas como "La Chona", cerrando una noche donde el talento se impuso a las adversidades climáticas.

