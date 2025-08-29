Silvestre Dangond en El Campín: clima y recomendaciones para el concierto en Bogotá

La ciudad de Bogotá se prepara para el gran concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en medio de la gira ‘El Último Baile’ que tendrá lugar este viernes 29 y sábado 30 de agosto ante más de 80.000 espectadores.

Este evento es uno de los espectáculos más importantes de este género musical por lo que varios espectadores se encuentran al tanto de las condiciones meteorológicas de estos días para saber qué prendas llevar, pese a que los fanáticos están dispuestos a soportar lluvia o sol con tal de disfrutar el concierto y tener la mejor experiencia posible.

Puedes leer: Shakira cancela su concierto en República Dominicana: así será el reembolso de boletas



Ante esto el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reveló que para este viernes 29 de agosto hay posibilidades de: “precipitaciones moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, norte de Cesar, así como en el occidente, norte y oriente de Antioquia“.

Sumado a esto también esta entidad reportó que en las zonas de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, y zonas puntuales del oriente de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas, hay posibilidades que ocurran diferentes precipitaciones en relación al clima.

¿Cómo estará el clima en concierto de Silvestre Dangond?

No hay un registro claro del Ideam que indique que se presenten lluvias este viernes durante la primera fecha del concierto de Silvestre Dangond, y aunque el clima parece frío, estaría despejándose con el paso de las horas para brindar una tarde con poco de sol.

En la mañana se hubo intensas en sectores de Chocó y litorales de Cauca y Valle del Cauca, como también, en Antioquia, Córdoba y Sucre. Lluvias leves en Caldas, Risaralda y Quindío. Lloviznas en los piedemontes llanero y amazónico, oriente de Cundinamarca y sur de Huila. pic.twitter.com/hjuCoXxln8 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) August 28, 2025

Publicidad

Adicionalmente el portal web especializado AccuWeather indicó que el sábado 30 se caracteriza por tener “intervalos de nubes y sol, con unos pocos chubascos breves en la tarde”, esto quiere decir que durante hay la posibilidad de tener un día despejado en la mañana y nublado horas más tarde.



¿Qué se sabe del concierto de Silvestre Dangond?

Pese a que no hay confirmación de los invitados que tendrá en concierto de Silvestre Dangond, cabe recordar que en presentaciones pasadas han aparecido figuras como Carlos Vives, Peter Manjarrés, Diego Daza, Fonseca, Rafa Pérez, Churo Díaz, entre otros, por lo cual, está la expectativa de quien podría acompañar al cantante colombiano.

Así mismo, cabe resaltar que este evento será el reencuentro de Dangond y De la Espriella donde ambos tienen la intención de volver a la época dorado de los años 2000, por lo cual los espectadores esperan que varios temas que se toquen durante la presentación sean temas emblemático como La Fama, El Original, No Me Compares con Nadie y Cantinero.

Publicidad

Finalmente, toca recordar que esta presentación hace parte de una gira de conciertos en ciudades como: Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, entre otras.

