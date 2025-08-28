¿Toca cambiar boleta de Salsa al Parque 2025 por cambio de fecha?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), informó sobre este ajuste en el calendario, explicando que el cambio obedece a razones ajenas a la institución. Pese a la modificación, el festival conserva su emblemático escenario en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Para su edición de 2025, Salsa al Parque girará en torno al concepto "Bogotá, ciudad salsera". Esta propuesta tiene como objetivo principal destacar las significativas contribuciones de la capital colombiana al desarrollo de la salsa en el país.



La programación subrayará el papel fundamental de Bogotá como un epicentro vibrante de encuentros, difusión y creación artística dentro de este género musical.

Desde sus orquestas, escenarios y bailarines hasta sus coleccionistas y melómanos, la ciudad forjó una relación con la salsa, consolidándola como un lenguaje cultural propio que ha nutrido su identidad urbana.

Con más de dos décadas de trayectoria, Salsa al Parque se consolidó como uno de los encuentros salseros más importantes de América Latina.

Este evento no solo es una celebración cultural, sino que también impulsa de manera notable la economía local al promover el trabajo de artistas distritales, dinamizar la cadena de valor de la industria musical y beneficiar a sectores como el emprendimiento, el turismo y la gastronomía.

Además, fortalece el sentido de pertenencia de los bogotanos hacia sus festivales al aire libre.

A lo largo de su historia, el festival fue testigo de la presencia de figuras destacadas como Óscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Guayacán Orquesta, junto a talentos nacionales y nuevas voces como La 33, Rey Ruiz, Son de Ají, Fruko y Sus Tesos y Alain Pérez.

Esta combinación de leyendas y artistas emergentes ha generado un gran valor cultural y social, fomentando el reconocimiento de los talentos locales y el diálogo con exponentes internacionales.

Pensando en la comodidad y seguridad de los asistentes, esta edición incluirá novedades importantes. Como medida general para todos los Festivales al Parque, los eventos concluirán a las 9:00 p.m., con el fin de mejorar la articulación con el sistema de transporte público.

¿TransMilenio habilitará rutas para Festival Salsa al Parque?

Se ha previsto un incremento en los servicios de TransMilenio y buses Sitp en los horarios de cierre para atender la demanda del público.

En cuanto a la seguridad, el Parque Simón Bolívar contará con una nueva puerta de ingreso y evacuación sobre la carrera 60, optimizando la circulación y garantizando rutas seguras. La transmisión oficial del festival, al igual que en 2024, estará a cargo de Canal Capital, asegurando el acceso a estos encuentros para todos los hogares en Bogotá.

En la edición de 2024, el Festival Salsa al Parque atrajo a más de 100.000 personas, quienes disfrutaron de 19 agrupaciones, 320 músicos y 181 bailarines, además de participar en encuentros de melómanos, ventas de vinilos y diversas actividades relacionadas con la rica cultura salsera.

La vigésimo quinta edición reafirmó el estatus del evento como un referente de convivencia pacífica y celebración de la diversidad sonora en la capital.

