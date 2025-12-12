Estas son las ocho profesiones que reciben la prima más alta en Colombia este año

En el mercado laboral colombiano, la prima de servicios es una prestación social obligatoria para quienes tienen contrato laboral formal y equivale a la remuneración proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Esta remuneración adicional se calcula con base en el salario del trabajador, lo que implica que cuanto más alto sea el ingreso, mayor será la prima que recibirá ese empleado.

Profesiones que reciben la prima más alta en Colombia

Si bien la ley no establece profesiones específicas, el desempeño económico de cada carrera influye directamente en cuánto recibe un profesional al momento del pago de la prima.



Esto significa que los trabajadores con salarios altos ya sea por especialización, experiencia o demanda en el mercado tienden a recibir una prima más amplia que quienes cobran sueldos más bajos.



Al revisar las profesiones con mejores salarios en Colombia, se identifica que varios perfiles profesionales pueden generar prima de servicios elevadas debido a sus ingresos superiores al promedio nacional.

Entre estas se encuentran las áreas relacionadas con medicina, especializaciones de salud, ingeniería y tecnología, así como cargos ejecutivos y legales de alto nivel.

Por ejemplo, los médicos y especialistas de la salud, especialmente aquellos en campos como cirugía, cardiología o neurología, se ubican entre las profesiones con remuneraciones más altas en el país.

En muchos casos, sus ingresos mensuales pueden estar por encima de varios salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que se traduce en prima de servicios proporcionales también más altas.

De igual forma, profesionales de la ingeniería, especialmente en áreas como ingeniería petrolera, ingeniería civil y otras ramas con alta demanda técnica, suelen ubicarse en niveles salariales elevados.

Estos ingresos superiores también impactan la prima de servicios que reciben al finalizar cada semestre de trabajo.

Otra categoría que influye en primas altas es la tecnología y seguridad informática. Especialistas en ciberseguridad y tecnologías avanzadas tienen promedios salariales que reflejan la alta valoración de sus habilidades en el mercado laboral, lo que a su vez eleva la prima que les corresponden.

Además, abogados especializados en derecho corporativo o financiero y altos ejecutivos en áreas de administración y dirección empresarial suelen percibir salarios competitivos, lo que se traduce en primas proporcionalmente mayores.

En resumen, aunque la ley colombiana no lista profesiones específicas para la prima, los profesionales que cobran sueldos altos también son quienes reciben la prima más elevada al calcularse esta prestación sobre la base del salario devengado.

Esto convierte a sectores como la salud, la ingeniería, la tecnología y los altos cargos ejecutivos en los de mayor impacto económico al momento del pago de la prima de servicios.

