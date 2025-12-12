Giro en caso de Aida Victoria por fuga de su mamá; habría inconsistencias que la favorecerían

La situación judicial de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano Manzaneda entró en una etapa crítica, debido a que terminó pasando a manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde este ente definirá su situación en los siguientes días.

Recordemos que la joven fue condenada por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida en octubre de 2019 desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Donde hace tres años la creadora de contenido fue declarada culpable de los delitos de fuga de presos y uso de menores de edad para cometer delitos.

Puedes leer: Aida Merlano lanza fuerte mensaje a su hija Aida Victoria y a su ex: "Llamado a la madurez"



Sin embargo, la pena se agravó significativamente en marzo de 2024, cuando el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena inicial de siete años de prisión domiciliaria a una de más de trece años de cárcel. Pese a esta condena de segunda instancia, la influencer permanece libre, ya que su abogado, Miguel Ángel del Río, presentó un recurso de casación.



Tanto es así que en la audiencia reciente, Del Río le solicitó directamente a la Corte Suprema la absolución de su cliente. Además, la defensa pidió la "nulidad de lo actuado" a partir de la audiencia de imputación, una medida que, de ser aceptada, anularía por completo todo el proceso judicial en contra de la joven.



¿Qué va a suceder con el caso de Aida Victoria?

Sumado a esto, se conoció que el recurso de casación, admitido por la Sala Penal encontró un fuerte respaldo en la Procuraduría General de la Nación, Jaime Gutiérrez, se opuso a mantener la condena y pidió que la Corte profiera un "fallo de reemplazo, de sentido absolutorio" en favor de Aida Victoria.

El argumento central se centra en la validez de la evidencia, donde el procurador afirmó que los videos del consultorio odontológico, usados como prueba clave, no son válidos, ya que el espacio es "semiprivado" y la atención odontológica hace parte de la "esfera estrictamente personal y reservada" del paciente y el médico.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano sorprende con radical cambio en su rostro y causa polémica

Publicidad

Según la Procuraduría, la autorización del dueño del consultorio para entregar las grabaciones no puede legitimar la injerencia sobre la intimidad de terceros. Sin embargo, pese a esta declaración, la Fiscalía General de la Nación se opuso a la absolución, insistiendo en que la condena debe mantenerse.

Publicidad

El fiscal delegado Hernando Barreto defendió la sentencia, especialmente en lo relativo al uso de menores, en especial sostiene que la influencer fue coautora del delito de utilización de menores porque fue "indispensable" para que su hermano, un menor de diecisiete años en ese momento, participara en la fuga.



¿Cuál va a ser la decisión final en el caso contra Aida Victoria?

Las pruebas indican que Merlano Manzaneda llevó a su hermano al consultorio portando un morral negro que contenía la soga y los guantes que la excongresista utilizó para lanzarse desde el tercer piso y huir del INPEC. Para el fiscal, la intervención de la acusada con su hermano menor en el punible de fuga está demostrada con videos y testimonios, haciendo que la censura deba ser rechazada.

Finalmente, se conoció que la Corte Suprema de Justicia tendrá que revisar los seis argumentos presentados por la defensa contra la sentencia, la solicitud de absolución de la Procuraduría y la insistencia de la Fiscalía en ratificar la condena.

La decisión final determinará si la sentencia se mantiene, se modifica, o si se cae por completo, absolviendo a Aida Victoria Merlano.

Mira también: Mujer vigilante denuncia a inspector en Soacha por accederla; revelan inédito video