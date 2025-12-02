Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia y que ya eligió otro país para vivir

Yina Calderón volvió a encender el tema del momento en redes sociales. Esta vez no se trató de sus habituales discusiones, de alguna ocurrencia o de un comentario incómodo, sino de una decisión que, según ella, cambiaría por completo su vida.

La creadora de contenido aseguró públicamente que no piensa regresar a Colombia y que su nueva residencia será República Dominicana, país donde ha estado grabando su más reciente participación en un reality de convivencia.

La también empresaria de fajas contó que, después de varias semanas fuera, empezó a replantear su estadía. Y aunque en otras ocasiones ha dicho que quiere viajar, trabajar y explorar nuevos mercados, esta vez fue más directa: “No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana”. La afirmación quedó registrada en uno de los capítulos del programa, generando una ola de reacciones y convirtiéndose en uno de los comentarios más discutidos en redes.

Yina aseguró que su decisión no tiene que ver con un arrebato ni con un impulso pasajero, sino con una sensación que la ha acompañado durante años: sentir que en Colombia no ha sido valorada. Según ella, su presencia en plataformas digitales, sus proyectos y hasta sus polémicas nunca han sido vistas como un trabajo real. Por eso, dijo que en República Dominicana encontró algo que llevaba tiempo buscando: un ambiente más tranquilo, sin tantos señalamientos y donde la reciben con más apertura.

“Yo amo mi país, de verdad, pero yo siento que en mi país no me han valorado, no han valorado a una villana como yo”, expresó. Y añadió que, si tanto le insistían en que se fuera, pues ahora lo estaba considerando seriamente. “Me adoptó República Dominicana, super bien, extrañaré a mi país... pero Colombia no me quiere”, concluyó durante la conversación frente a cámaras.

Opiniones encontradas tras decisión de Yina Calderón

Las reacciones no tardaron. En redes sociales, miles de usuarios comentaron sus palabras. Algunos aseguraron que lo hacía para llamar la atención. Otros celebraron lo que Yina presentó como una posible mudanza definitiva. Entre los comentarios más repetidos estaban frases como “el mejor regalo de Navidad”, “que disfrute por allá”, “gracias, República Dominicana” o “por fin estoy de acuerdo con algo que dice”. También hubo quienes expresaron dudas y aseguraron que la influencer podría cambiar de opinión más adelante, como ha ocurrido con decisiones anteriores que no se concretaron.

Aun así, Yina reafirmó su pensamiento en otro diálogo dentro de la casa donde se desarrolla el reality. Allí dijo que la decisión estaba tomada, que no quería volver y que seguiría trabajando en República Dominicana. También mencionó que le duele dejar su país, pero que la sensación de no encajar y no sentirse apreciada terminó pesando más.

Además, dejó entrever que podría ingresar a otro programa fuera de Colombia, aunque no ofreció detalles y no ha vuelto a tocar el tema desde entonces. Por ahora, todo quedó en las declaraciones que soltó durante la grabación, pero suficientes para mover redes, dividir opiniones y abrir un nuevo capítulo en su lista de controversias públicas.

