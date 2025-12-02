Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
LLUVIA DE METEOROS
FALLECE PRESENTADORA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia y que ya eligió otro país para vivir

Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia y que ya eligió otro país para vivir

La también empresaria de fajas contó que, después de varias semanas fuera, empezó a replantear su futuro. Dice que no la valoran.

Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia
Yina Calderón afirma que no piensa volver a Colombia
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Yina Calderón volvió a encender el tema del momento en redes sociales. Esta vez no se trató de sus habituales discusiones, de alguna ocurrencia o de un comentario incómodo, sino de una decisión que, según ella, cambiaría por completo su vida.

La creadora de contenido aseguró públicamente que no piensa regresar a Colombia y que su nueva residencia será República Dominicana, país donde ha estado grabando su más reciente participación en un reality de convivencia.

Puedes leer: La escandalosa cifra que ganó Karina García en ‘La Mansión de Luinny’; deja boquiabiertos

La también empresaria de fajas contó que, después de varias semanas fuera, empezó a replantear su estadía. Y aunque en otras ocasiones ha dicho que quiere viajar, trabajar y explorar nuevos mercados, esta vez fue más directa: “No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana”. La afirmación quedó registrada en uno de los capítulos del programa, generando una ola de reacciones y convirtiéndose en uno de los comentarios más discutidos en redes.

Te puede interesar

  1. Fallece famosa presentadora de televisión
    Fallece famosa presentadora de televisión
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Presentadora y exreina muere a los 28 años tras enfrentar un agresivo cáncer

  2. Giovanny Ayala, primera llamada con su hijo Miguel
    Giovanny Ayala, primera llamada con su hijo Miguel
    /Foto: redes soociales /Noticias Caracol
    Noticias

    Miguel rompe en llanto al escuchar de nuevo a su papá, Giovanny Ayala: "Papi, bendiciones"

Publicidad

Yina aseguró que su decisión no tiene que ver con un arrebato ni con un impulso pasajero, sino con una sensación que la ha acompañado durante años: sentir que en Colombia no ha sido valorada. Según ella, su presencia en plataformas digitales, sus proyectos y hasta sus polémicas nunca han sido vistas como un trabajo real. Por eso, dijo que en República Dominicana encontró algo que llevaba tiempo buscando: un ambiente más tranquilo, sin tantos señalamientos y donde la reciben con más apertura.

“Yo amo mi país, de verdad, pero yo siento que en mi país no me han valorado, no han valorado a una villana como yo”, expresó. Y añadió que, si tanto le insistían en que se fuera, pues ahora lo estaba considerando seriamente. “Me adoptó República Dominicana, super bien, extrañaré a mi país... pero Colombia no me quiere”, concluyó durante la conversación frente a cámaras.

Publicidad

Puedes leer: Aida Victoria Merlano destapa demanda contra Juan David Tejada por violencia familiar

Opiniones encontradas tras decisión de Yina Calderón

Las reacciones no tardaron. En redes sociales, miles de usuarios comentaron sus palabras. Algunos aseguraron que lo hacía para llamar la atención. Otros celebraron lo que Yina presentó como una posible mudanza definitiva. Entre los comentarios más repetidos estaban frases como “el mejor regalo de Navidad”, “que disfrute por allá”, “gracias, República Dominicana” o “por fin estoy de acuerdo con algo que dice”. También hubo quienes expresaron dudas y aseguraron que la influencer podría cambiar de opinión más adelante, como ha ocurrido con decisiones anteriores que no se concretaron.

Aun así, Yina reafirmó su pensamiento en otro diálogo dentro de la casa donde se desarrolla el reality. Allí dijo que la decisión estaba tomada, que no quería volver y que seguiría trabajando en República Dominicana. También mencionó que le duele dejar su país, pero que la sensación de no encajar y no sentirse apreciada terminó pesando más.

Además, dejó entrever que podría ingresar a otro programa fuera de Colombia, aunque no ofreció detalles y no ha vuelto a tocar el tema desde entonces. Por ahora, todo quedó en las declaraciones que soltó durante la grabación, pero suficientes para mover redes, dividir opiniones y abrir un nuevo capítulo en su lista de controversias públicas.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yina Calderón

Famosos colombianos

Chismes de famosos

Reality Show