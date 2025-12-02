Aida Victoria Merlano destapa demanda contra Juan David Tejada por violencia familiar

La ruptura entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada se convirtió en una de las más polémicas y seguidas en los últimos meses en el panorama de las redes sociales colombianas.

Aunque la pareja había anunciado su separación, que ocurrió a pocos días del nacimiento de su hijo, asegurando que había sido una decisión de mutuo acuerdo, las tensiones han escalado exponencialmente a través de fuertes cruces de palabras e indirectas en línea.

La gota que derramó el vaso, y que reavivó el conflicto, fue un mensaje publicado por Tejada con motivo de los cuatro meses de su hijo, donde insinuaba que "lo quieren separar del niño".



Esta publicación fue interpretada por Merlano como un ataque disfrazado de emotividad, desatando su profunda molestia. La influencer respondió con contundencia, declarando que está harta de que su ex use al bebé como herramienta para enviarle ataques.

En respuesta a este comportamiento, Aída Victoria Merlano reveló la existencia de una demanda de alimentos interpuesta contra Tejada.

La creadora de contenido fue enfática al afirmar que, desde el nacimiento del niño, Juan David Tejada no ha aportado económicamente ni ha asumido ninguna de sus responsabilidades como padre.

Merlano ha tenido que cubrir todos los gastos relacionados con la crianza del bebé, razón por la cual considera injusto que él intente proyectar una imagen de "padre ejemplar" en las plataformas digitales sin cumplir con sus obligaciones mínimas.

En una confesión previa, Aída Victoria ya había calificado a Tejada de “bruto” y había señalado que durante la convivencia, ellos "vivían de mi plata".

Además de la demanda económica, la empresaria sorprendió a sus seguidores al exponer públicamente una nueva denuncia que había interpuesto contra su expareja, la cual aborda el tema de la violencia.

Merlano compartió una imagen donde se observa que se aplicó una medida de protección provisional en el contexto de violencia familiar.

Aída Victoria relató la dificultad de tomar la decisión de denunciar. Inicialmente dudó, pensando: "sí, casi me pega, pero no".

Sin embargo, al sentarse a declarar y responder la encuesta de rigor, se dio cuenta de que las situaciones por las que le preguntaban sí evidenciaban violencia, incluso si esta no había sido física.

Cabe señalar que Merlano también había relatado previamente un incidente en el que un familiar tuvo que intervenir debido a que Tejada supuestamente reaccionó de manera agresiva en presencia del bebé, un hecho que también resultó en una denuncia formal.

La medida inmediata por violencia familiar tiene como objetivo proteger a la presunta víctima y permitir que se realicen las investigaciones pertinentes después de interponer la denuncia.

Merlano, dirigiéndose a otras madres solteras, enfatizó la necesidad de denunciar cualquier situación de violencia y de tomar decisiones que generen bienestar para sí mismas y para sus hijos.

La influencer no solo se ha centrado en el tema de la manutención de su hijo en común, sino que también ha puesto en tela de juicio la conducta paterna de Tejada respecto a sus otros hijos.

Aída Victoria Merlano criticó fuertemente que, mientras Juan David publica dedicatorias emotivas a su bebé de cuatro meses, no reconoce públicamente logros significativos de sus otros hijos, como la reciente graduación de uno de ellos.

Merlano fue más allá, mencionando que existe otra menor a la que él supuestamente no ve y por la que, según su versión, tampoco demuestra interés.

Ante el panorama de las indirectas públicas y la falta de cumplimiento de sus obligaciones, Merlano lanzó una advertencia directa a Juan David Tejada: “Te puedo tumbar tu circo con todo y payasos si no me respetas”.

La creadora de contenido aclaró que esta no es una amenaza vacía, sino un mensaje claro para que él asuma sus obligaciones como padre sin generar drama público y sin utilizar el bienestar del bebé como arma.

