Reaparece el ex de Aida Victoria, acompañado de un desafiante mensaje en redes sociales

Juan David Tejada, conocido en redes como 'El agropecuario', es una figura pública que ha generado conversación en distintos espacios digitales, debido a su relación con Aida Victoria y el hijo que nació de esta relación. Así mismo, por la manera en como terminaron ambos su relación sentimental.

Recientemente, Juan David Tejada compartió un mensaje en sus redes sociales, en donde sus espectadores comenzaron a especular que se podría tratar de una indirecta dirigida para Aída Victoria, debido al enfrentamiento que ambos tuvieron semanas atrás por el cuidado de su hijo.

Por lo cual, se conoció por parte de el ex de Aida Victoria que publicó un mensaje en una historia de Instagram donde mencionó que: “Un verdadero guerrero estudia cada derrota para convertirla en victoria la próxima vez, porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla.”



Mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales en donde mencionan que: “Ya empezó con la frase de las luchonas... que pereza!! Cuál de los dos más cansón”, “Con Aida la tiene perdida no es un papá responsable y no tiene idea del poder de la suegra y por ese nieto se rompe la vida”, son algunos mensajes que se leen en redes sociales.



¿Qué fue lo último que se supo del ex de Aida Victoria?

La relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria era una de las más comentadas en redes sociales, al punto que celebraron la llegada de su hijo, Emiliano, momento que era muy compartido por los dos creadores de contenido, sumado a los diferentes cuidados hacia este.

Sin embargo, después del nacimiento del bebé se evidenció un alejamiento entre Aida Victoria y Juan David Tejada, para posteriormente terminar la relación entre los dos. Finalmente, fue el agropecuario quien confirmó en redes sociales que su relación con la barranquillera había terminado de manera mutua, sin revelar los motivos detrás de la decisión.

Pese a eso, Aida Victoria afirmó que terminaron la relación a los 3 días que nació su bebé, debido a que no sentía lo mismo por su pareja y prefirió mantener el silencio para poder criar a su primogénito de la mejor manera.

Días después comenzó a circular el rumor que Juan David Tejada estaba teniendo una relación con Juliana, hermana de Yina Calderón, debido a que ambos fueron encontrados en un gimnasio en la ciudad de Medellín. Al punto que se comenzó a especular en una relación entre ellos dos, pese a eso, ninguno confirmó esta noticia.

