Ex de Aida Victoria reaparece y lanza dura pulla a la madre de su hijo: “Usted se ataca”

Juan David Tejada, mejor conocido como ‘El Agropecuario’ reapareció por medio de sus redes sociales, escuchando una canción que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta para su expareja, Aida Victoria y madre de su hijo, Emiliano.

Recordemos que tanto Juan David Tejada como la influencer barranquillera han estado en la mirada de ecosistema digital, debido al enfrentamiento que hubo entres los dos por las formas de cuidar a su primogénito, en donde la creadora de contenido afirma que ‘El Agropecuario’ no apoya en la crianza del niño.

Sumado a esto, se conoció que la barranquillera puso una demanda de alimentos contra Tejada, y recalcó que había tenido problemas con este por cuestiones de maltrato.



Tanto es así que la barranquillera reaccionó al encuentro que tuvo Tejada con Westcol, en el programa de La Mansión de los Streamers, en donde explicó que. "Mis exs me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus exs eres tú" dijo la influencer con un claro mensaje hacia el 'Agropecuario', por sus constantes mensajes contra ella.

Además explicó que Westcol habló directamente con ella, esto con el fin de tener su aprobación de la participación de ‘El Agropecuario’, donde resaltó que: “Si él no tiene problema en ser empleado tuyo, ¿Por qué tendría yo problema que lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata?"

Finalmente, Aida Victoria compartió un fuerte mensaje: "Aspiro y espero que un día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tu todavía comes a costillas mías". Por lo cual, ante esto, Juan David Tejada compartió un video con una letra de Altafulla que parece una indirecta a la barranquillera.

¿Cuál fue la canción que Juan David Tejada supuestamente le dedicó a Aida Victoria?

Por medio de sus redes sociales, el ex de Aida Victoria sorprendió a sus seguidores reapareciendo con una serie de fotografías en la que anunciaba que pronto traería emocionantes anuncios. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la canción con la que acompañó una de sus publicaciones.

Tejada decidió usar ‘El Criticón” una canción en la que menciona que uno debe estar concentrado con uno mismo, y en los negocios, esto para evitar distracciones de los demás, dónde está remata afirmando que se encuentra soltero.

“Parranda, ron y mujeres. Ando soltero y haciendo plata, yo no me meto en la vida de nadie, ando en la mía y usted se ataca”, siendo este último fragmento el que sus seguidores interpretaron que sería una indirecta a Aida Victoria.

