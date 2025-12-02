Juan David Tejada lanza indirecta tras video de Aida Victoria: "He derrochado mucha plata"

Juan David Tejada, mejor conocido como el ‘El Agropecuario’ se pronunció tras las últimas declaraciones de su expareja Aida Victoria, donde se refirió a él como un padre irresponsable. El creador de contenido compartió un video donde tocó este tema de manera leve.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Aida Victoria compartió una serie de consejos dirigidos a las madres solteras para ayudarlas a enfrentar a los padres de sus hijos que no cumplen con sus responsabilidades. Incluso utilizó su propia experiencia en su última relación como ejemplo para ilustrar sus recomendaciones.

“Si usted vive v1ol3nc1a, denuncie. Ese cuentico de: no, es que yo dejo eso en el pasado, cierro el capítulo. No, mi amor. Yo me acuerdo todavía del día en el que fui a poner la denuncia, porque yo decía: o sea, sí, casi me p3ga, pero no me dio. Y cuando me siento, y me empiezan a hacer la encuesta yo me quedó así (en shock), y ahí es cuando tú haces conciencia y dices: o sea, en todo mi post parto esta persona me violentó”, fueron parte de las palabras de Aida en su video en redes sociales.

Además, previamente Aida compartió una historia en donde afirmó que tomó la decisión de imponer una demanda de alimentos a Juan David Tejada, debido a que este no responde según la barranquillera por los cuidados de su hijo, y los otros niños que tiene ‘El Agropecuario’.

¿Cómo respondió Juan David Tejada a los comentarios de Aida Victoria?

Una vez se conocieron los dos mensajes de la barranquillera, el creador de contenido decidió reaparecer por medio de Instagram con un mensaje donde afirma que en los últimos días estuvo gastando mucho dinero, al punto de necesitar a una experta que lo ayudará a no atrasarse con las cuotas.

"Buenas noches, mi gente, les habla El rey de los agropecuarios. Estos días he estado, mejor dicho, he estado gastando mucho dinero, derrochado mucha plata. Entonces me encontré una mentora muy buena para que nos ayude a no atrasarnos en nuestras cuotas", se puede escuchar en el video.

Pese a que muchos seguidores creen que esto se puede tratar como una pauta publicitaria, otros creen que esto puede darse como una respuesta al reciente video de Aida Victoria donde mencionaba que él no respondía por el menor.

