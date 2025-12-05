Aida Victoria vuelve a arremeter contra Juan David Tejada: “Tú comes a costillas mías”

La comunidad digital se estremeció al conocer la unión entre Westcol y el ‘Agropecuario’, esto debido a un proyecto conocido como la ‘Mansión de los Streamers’, donde ambos fueron exparejas de la influencer barranquillera, Aida Victoria.

Por lo cual, la comunidad de la influencer estaba atenta a la respuesta de la creadora de contenido. En donde se pronunció en varias ocasiones sobre la reunión. Inicialmente, la barranquillera publicó una historia en la que tiene un look donde se encuentra usando gafas, simulando ser una profesora. En donde pronunció unas palabras relacionadas al motivo por el cual se terminó reuniendo con sus dos exparejas.

"¿Qué outfit se pondrían para dar unas clases? Recibo sugerencias", escribió en el video de sus redes sociales, la creadora de contenido. Esto debido a que el proyecto de Westcol, trata sobre entregar lecciones sobre cómo es el día a día de los influencers.

Sin embargo, horas después la creadora de contenido se refirió precisamente sobre la participación de Juan David Tejada y explicó que dentro de sus exparejas esta es la única con la que tiene problemas.



¿Qué dijo Aida Victoria sobre Juan David Tejada?

A través de un nuevo video, Aida Victoria entregó su opinión sobre sus exparejas. "Mis exs me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus exs eres tú" dijo la influencer con un claro mensaje hacia el 'Agropecuario', por sus constantes mensajes contra ella.

Sumado a esto, reveló que fue el mismo Westcol se comunicó con ella para preguntarle si podía aceptar la participación de Juan David Tejada en este proyecto, confesando que ella no tenía problema con esto.

"Si el no tiene problema en ser empleado tuyo, ¿Por qué tendría yo problema que lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata?" explicó la influencer.

De hecho, la propia joven explicó "si tú estás en ese circo, fue porque yo di autorización de que te contrataran de payaso. ¿Cómo le va a truncar las oportunidades a un hombre que tiene tantos hijos que mantener?".

Finalmente, Aida Victoria compartió un fuerte mensaje: "Aspiro y espero que un día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tu todavía comes a costillas mías". Ante estos mensajes, todavía no se conoce la respuesta de Juan David Tejada a los mensajes de la creadora de contenido de Barranquilla.

