Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
ACCIDENTE CON UN FERRARI
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria vuelve a arremeter contra Juan David Tejada: “Tú comes a costillas mías”

Aida Victoria vuelve a arremeter contra Juan David Tejada: “Tú comes a costillas mías”

La influencer barranquillera se pronunció nuevamente sobre la reunión de sus exparejas y aprovechó para dedicarle unas palabras al papá de su hijo.

Aida Victoria vuelve a arremeter contra Juan David Tejada: “Tú comes a costillas mías”
Aida Victoria vuelve a arremeter contra Juan David Tejada: “Tú comes a costillas mías”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

La comunidad digital se estremeció al conocer la unión entre Westcol y el ‘Agropecuario’, esto debido a un proyecto conocido como la ‘Mansión de los Streamers’, donde ambos fueron exparejas de la influencer barranquillera, Aida Victoria.

Por lo cual, la comunidad de la influencer estaba atenta a la respuesta de la creadora de contenido. En donde se pronunció en varias ocasiones sobre la reunión. Inicialmente, la barranquillera publicó una historia en la que tiene un look donde se encuentra usando gafas, simulando ser una profesora. En donde pronunció unas palabras relacionadas al motivo por el cual se terminó reuniendo con sus dos exparejas.

Te puede interesar

  1. Aida Victoria Merlano saca a la luz demanda a su ex, Juan David Tejada
    Aida Victoria Merlano saca a la luz demanda a su ex, Juan David Tejada
    Foto: Redes de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
    Farándula

    Aida Victoria Merlano destapa demanda contra Juan David Tejada por violencia familiar

  2. Juan David Tejada lanza indirecta tras video de Aida Victoria: "He derrochado mucha plata"
    Juan David Tejada lanza indirecta tras video de Aida Victoria: "He derrochado mucha plata", imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Juan David Tejada lanza indirecta tras video de Aida Victoria: "He derrochado mucha plata"

"¿Qué outfit se pondrían para dar unas clases? Recibo sugerencias", escribió en el video de sus redes sociales, la creadora de contenido. Esto debido a que el proyecto de Westcol, trata sobre entregar lecciones sobre cómo es el día a día de los influencers.

Sin embargo, horas después la creadora de contenido se refirió precisamente sobre la participación de Juan David Tejada y explicó que dentro de sus exparejas esta es la única con la que tiene problemas.

¿Qué dijo Aida Victoria sobre Juan David Tejada?

A través de un nuevo video, Aida Victoria entregó su opinión sobre sus exparejas. "Mis exs me quieren y me respetan, el único que tiene mala relación con sus exs eres tú" dijo la influencer con un claro mensaje hacia el 'Agropecuario', por sus constantes mensajes contra ella.

Publicidad

Sumado a esto, reveló que fue el mismo Westcol se comunicó con ella para preguntarle si podía aceptar la participación de Juan David Tejada en este proyecto, confesando que ella no tenía problema con esto.

Puedes leer: Westcol habla de Aida Victoria y revela sus verdaderos sentimientos hacia ella

Publicidad

"Si el no tiene problema en ser empleado tuyo, ¿Por qué tendría yo problema que lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata?" explicó la influencer.

De hecho, la propia joven explicó "si tú estás en ese circo, fue porque yo di autorización de que te contrataran de payaso. ¿Cómo le va a truncar las oportunidades a un hombre que tiene tantos hijos que mantener?".

Te puede interesar

  1. Juan David Tejada lanza un mensaje y muchos suponen que es a Aida Victoria
    Reaparece el ex de Aida Victoria, acompañado de un desafiante mensaje en redes sociales, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @jdt21_5 y redes sociales
    Farándula

    Reaparece el ex de Aida Victoria, acompañado de un desafiante mensaje en redes sociales

  2. Aida Victoria pone taquieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”
    Aida Victoria pone taquieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Aida Victoria pone tatequieto a su expareja Juan David Tejada: “Te puedo tumbar el circo”

Finalmente, Aida Victoria compartió un fuerte mensaje: "Aspiro y espero que un día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tu todavía comes a costillas mías". Ante estos mensajes, todavía no se conoce la respuesta de Juan David Tejada a los mensajes de la creadora de contenido de Barranquilla.

Mira también: Solo pienso en ti, de Los Chiches: no la volverás a dedicar al saber su verdadera historia

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Farándula

Westcol