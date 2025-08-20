Llega el festival BogotáEats al aire libre en su edición 2025; trae una versión renovada

En septiembre, la capital colombiana volverá a latir al ritmo de la buena cocina con la llegada de BogotaEats A Cielo Abierto 2025, el evento que ha cambiado la forma en que la ciudad vive, saborea y celebra la gastronomía.

Lee más: Los tres beneficios de echar sal en el inodoro todas las noches; expertos lo recomiendan

Del 5 al 7 de septiembre de 2025, Bogotá vivirá nuevamente ese instante mágico en que el concreto se convierte en mesa, el cielo en techo de sabores, y los sentidos en protagonistas. Durante tres días, el Parque Museo El Chicó se convertirá en un escenario a cielo abierto donde la comida trasciende el plato y se convierte en experiencia colectiva.



Este año, el festival llega con una visión renovada: hacer de la comida un acto casi ceremonial, donde cada bocado conecta, emociona y cuenta una historia. Porque no solo se come; se viene a sentir, explorar, compartir y disfrutar con todos los sentidos.



¿Qué es el festival BogotáEats al Aire Libre?

Desde su origen en 2021, BogotaEats A Cielo Abierto no ha sido simplemente una feria de sabores, sino una apuesta por convertir la gastronomía en una herramienta de transformación cultural y social.

Festival al aire libre, referencial Foto: tomada de Facebook Museo Parque El Chicó

En solo cuatro años, ha reunido a más de 427.000 asistentes, ha servido más de 1,2 millones de platos y ha generado miles de empleos, consolidándose como una fuerza que impulsa la economía local, dinamiza el turismo y posiciona a Bogotá como capital gastronómica de la región.

Cada rincón del festival está diseñado para provocar y donde la música, los aromas, los sabores, la decoración y las marcas trabajan en armonía para crear una atmósfera inmersiva y además que los asistentes se desconectan de la rutina y se sumergen en una experiencia inolvidable.

Publicidad

Lee más: ¡Cuidado con la air fryer! Estos alimentos podrían arruinarla y hacerte daño

La edición 2025 reunirá más de 30 propuestas gastronómicas cuidadosamente seleccionadas por un equipo curador liderado por @B.eats. Desde restaurantes clásicos que regresan con creaciones únicas hasta nuevos talentos que debutan con propuestas innovadoras.

Festival BogotáEats, referencia Foto: tomada de Facebook Museo Parque El Chicó

Publicidad

¿Quiénes participarán en BogotáEats al Aire Libre?

Entre los participantes se encuentran nombres como Aalto, Adriano, Bogavante, Jus Dipping Sandwiches, Têt Taberna Vietnamita, Donburi, De Los Tres Y Olivia, Tacaloa, Fortezza, Innkei, Entrepues, Sauvage, Tremé, Tercer Piso y muchos más.

También se suman favoritos de ediciones pasadas como La Brasserie, Ko Asian Kitchen, El Árabe, La Monferrina, El Pantera, Dondoh Parrilla Japonesa, Osso, Le Grand, Ukiyo, Nueve, Ideal y Casa. La gran novedad: Osaka se une por primera vez a un evento de este tipo, en colaboración con Mastercard.

Te puede interesar: Crepes & Waffles revela su secreto; recetas de tus platos favoritos para preparar en casa

Una de las claves del festival es su enfoque narrativo: las marcas que participan no solo están presentes, si no que también forman parte integral de la experiencia. Cada actividad está pensada como una extensión del universo del festival, aportando valor, conexión y momentos memorables para el público.

Mira también: Los Tigres del Norte con La Kalle, ¡Así vivieron nuestros oyentes este concierto!