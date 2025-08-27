Jhonny Rivera y Julián Daza le dan palo a los falsos amigos con ‘Me engañaron los dos’

En las últimas horas se confirmó que Julián Daza, cantante de música popular, quien junto a junto a uno de los referentes más grandes de la música popular Jhonny Rivera, consiguieron crear una nueva canción, la cual esperan entre ellos ser un hit para todos los colombianos.

El resultado de esta unión fue la canción: “Me Engañaron los Dos”, un tema en el cual los artistas trataron de transmitir más allá de la escucha, sino buscaron que esta se viviera y se sufriera al mismo tiempo, pues encierra una de las traiciones más dolorosas; ser engañado al mismo tiempo por la pareja y por el mejor amigo.



“Me Engañaron los Dos” es la historia que nunca hubiese querido cantar, pero que le tocó vivir a un amigo muy cercano. Aquí no hay cuento inventado: ese

amigo, que consideraba a otro como un hermano, fue traicionado por él y por la mujer que amaba. Aquella noche, cuando descubrió la verdad, se le vino el mundo abajo”, comparte Julián Daza al momento de anunciar la canción.

¿Cómo se inspiraron Julián Daza y Jhonny Rivera para hacer esta canción?

Según comentó Julián Daza explicó que entre guitarras, tiple y un par de tragos, estos transformaron la rabia, el guayabo y el dolor de una traición en un diálogo crudo y honesto, donde se enfrentan la culpa, la confesión y la desilusión más profunda. Así mismo, explicó que la letra se convierte en un retrato fiel de esos momentos en que el despecho en estas situaciones.

De igual forma, comentó que Jhonny Rivera aporta a la canción la sinceridad y calidez que lo han posicionado como una de las figuras más queridas del género. Gracias a esta unión ambos lograron formar una melodía que se esperan pueda acompañar a las personas en los momentos de despecho.

Sumado a esto explicó que la canción, “Me Engañaron los Dos” es más que una canción: es un reflejo de las historias que poco se comentan, así mismo, habla afirmó que esta habla de la traición que hiere el corazón y rompe la confianza, pero también de la necesidad de soltar ese dolor por medio de la música.

“Si alguna vez te clavaron el puñal por la espalda el amor de tu vida y un parcero, vas a entender cada palabra. No es solo despecho, es una puñalada directa al corazón. Este sencillo está hecho para escucharse en las cantinas, en medio de tragos amargos, donde cada coro se convierte en compañía para quienes han sentido la traición de cerca”, afirmó Julián Daza.

