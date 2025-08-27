Santiago Cruz preocupa a sus seguidores por cancelar su gira por Estados Unidos; esto pasó

El cantautor colombiano Santiago Cruz, famoso por éxitos como Desde Lejos, Y Si Te Quedas, ¿Qué? y Baja la Guardia, sorprendió a sus seguidores al anunciar la suspensión temporal de su gira por Estados Unidos debido a complicaciones de salud que afectaron su voz.

¿Por qué Santiago Cruz canceló la gira por Estados Unidos?

El artista explicó que los inconvenientes comenzaron mientras se encontraba en Texas, donde un malestar inicial en Austin se agravó hasta provocar la pérdida total de la voz durante su paso por Houston.

Esta situación lo obligó a cancelar la presentación programada en Dallas, una decisión que describió como devastadora tanto física como emocionalmente. "Para mí, cada concierto es como disputar una final mundialista; me preparo al máximo para estar a la altura. Tener que cancelar por razones médicas me rompe por dentro", confesó.



El intérprete aseguró que está recibiendo atención médica especializada y siguiendo al pie de la letra las recomendaciones para lograr una recuperación completa. Aunque admitió que el proceso no avanza tan rápido como quisiera, se mantiene optimista.

"Voy paso a paso: una pastilla, una inhalación, una nebulización a la vez", expresó en un mensaje dirigido a sus fanáticos, agradeciendo el apoyo y la comprensión. La gira Quince Caminos fue concebida para celebrar los 15 años de Cruce de Caminos, álbum que marcó un punto crucial en su trayectoria artística.



¿Cómo era la gira de Santiago Cruz en Estados Unidos?

El tour incluía paradas en ciudades clave como Dallas, Austin, Houston, Chicago, Miami, Orlando, Filadelfia, Washington D.C., Boston, Atlanta y Huntington, además de planes para llegar a países como Argentina, Chile y España.

Pese a la pausa obligada, Santiago Cruz ratificó su compromiso de retomar los conciertos tan pronto su salud lo permita. También destacó que su prioridad es cuidar su voz sin opacar el lanzamiento oficial de Quince Caminos, previsto para el 28 de agosto.

"Llevo una vida disciplinada; después de cada show me retiro a descansar porque sé que todo depende de mi rendimiento en el escenario", puntualizó. El tour promete ofrecer un repertorio que combina los clásicos que lo consolidaron en la escena musical con nuevas composiciones y colaboraciones especiales.

Con más de dos décadas de carrera, nueve álbumes y seis nominaciones a los Latin Grammy, Cruz continúa siendo uno de los nombres más representativos de la música colombiana a nivel internacional.

