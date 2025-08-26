Ella es la mujer que se iba a casar con Kaleth Morales; así luce 20 años después

Kaleth Morales es recordado en todo el país como el máximo exponente de la denominada “nueva ola” del vallenato. Pertenecía a la reconocida familia Morales, originaria de Valledupar, y su vida terminó trágicamente el 24 de agosto de 2005, cuando solo tenía 21 años, tras un accidente de tránsito en la carretera que conecta a Plato (Magdalena) con Bosconia.

Este joven músico se destacó como compositor dentro del género vallenato. Su primer y único disco en vida, “La Hora de la Verdad”, se convirtió en un fenómeno musical gracias a temas que aún son icónicos, como Mis cinco sentidos, Vivo en el limbo, La hora de la verdad y La reina de mis sueños.



Tras su fallecimiento, se publicaron trabajos póstumos que incluían canciones inéditas, entre ellos el álbum “Único”, además de grabaciones en versiones acústicas. Aunque su carrera fue breve, su impacto fue profundo.

Kaleth se transformó en una influencia determinante para artistas que siguieron ese movimiento, como Silvestre Dangond, Luifer Cuello, además de sus hermanos agrupados como Los K Morales y su hijo Samuel Morales, conocido como “El Heredero”.



¿Qué ocurrió el día del accidente de Kaleth Morales?

Kaleth conducía su camioneta acompañado de su hermano Keyner Morales. El objetivo del recorrido era cambiar su vehículo. Tras pasar unos días con su familia en Cartagena, se desplazó hacia Montería y, desde allí, emprendió camino a Valledupar.

En el kilómetro 43 de la vía Plato-Bosconia, un hueco de grandes dimensiones superior a los dos metros ocasionó que el cantante perdiera el control del automóvil, lo que provocó que este volcara.

Ambos ocupantes fueron expulsados del carro y quedaron a un costado de la carretera. Un conductor de bus que iba detrás les brindó ayuda y los trasladó a un centro médico en Nueva Granada. No obstante, las lesiones de Kaleth resultaron tan graves que los médicos no lograron salvarlo.

¿Quién era la mujer con la que Kaleth Morales pensaba casarse?

Jenny Osorio, recordada por ser el gran amor de Kaleth Morales, hoy es diseñadora industrial, actriz y conferencista.

Ha participado en producciones de televisión, cine y teatro, y además lidera proyectos relacionados con el arte y la comunicación. También es emprendedora y ha impulsado iniciativas que promueven el desarrollo personal y social, mientras combina su vida profesional con su papel de madre.

El artista no solo atravesaba un gran momento profesional, sino que también estaba ilusionado en el plano sentimental. Era un joven enamorado que soñaba con contraer matrimonio con Jenny Osorio, una mujer que lo inspiró en varias de sus composiciones.

En una entrevista para el programa “Se dice de mí” del Canal Caracol, amigos del intérprete revelaron que él les había contado sus planes de compromiso. La propia Osorio confirmó que Kaleth le propuso matrimonio, aunque ella respondió con dudas. “Yo le decía que no estaba segura, que no era el momento adecuado”, relató.

