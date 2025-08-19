Así luce Wetscol tras drástico cambio de look; lo comparan con Maluma

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido en redes como Westcol, atraviesa un periodo complejo tanto en lo personal como en lo profesional.

El reconocido creador de contenido colombiano tuvo que ser trasladado de emergencia en ambulancia luego de sufrir una seria lesión en el hombro durante su participación en un combate de boxeo contra el cantante mexicano Mario Bautista, dentro del evento Supernova Strikers.



El encuentro, que tuvo lugar el pasado 17 de agosto, fue interrumpido de forma inmediata cuando el antioqueño se dislocó el hombro en el segundo asalto.

A pesar de llegar al cuadrilátero con buenas expectativas, la lesión le impidió continuar, dejando la victoria en manos de su oponente. El diagnóstico médico confirmó la necesidad de una cirugía para corregir la articulación, lo que aplaza su retorno al ring de forma indefinida.



¿Cómo quedó Westcol con su nuevo look?

Además del impacto físico, el episodio se volvió viral por otra razón: Westcol había prometido raparse la cabeza si perdía la pelea. Fiel a su palabra, apareció en un en vivo mostrando su nuevo estilo, lo que desató una ola de comentarios en redes, muchos de los cuales lo comparaban con el cantante Maluma.

"tiene cara de que le metieron palo una vez más", "es maluma en versión prime o es que lo que está pasando", “el Maluma alternativo”, “más guapo que el original” fueron algunos de los comentarios.

Como me veo muchachos pic.twitter.com/GXn6DttytY — WESTCOL (@WestCOL) August 19, 2025

¿Westcol terminó con Valka?

Pero la pelea no fue el único revés que enfrentó el streamer. A esto se suma el fin de su relación sentimental con la cantante Valka, quien confirmó la ruptura en una entrevista reciente.

Aunque Westcol había intentado mantener el tema en privado, se vio obligado a aceptar públicamente que está soltero. A modo de catarsis y en medio de este proceso personal, el streamer decidió también cambiar su apariencia, luciendo su cabeza completamente afeitada.

En una imagen compartida desde su vehículo, se mostró serio, y acompañó la publicación con una frase que daba a entender que este cambio marcaba el cierre de una etapa.

Así, entre la cirugía pendiente, el corazón roto y un look completamente renovado, Westcol sigue dando de qué hablar, consolidándose como una de las figuras más mediáticas del entretenimiento digital en Colombia.

