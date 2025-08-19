En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DETALLES DEL PARTO AIDA VICTORIA
ESTÉRO PICNIC 2026
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así luce Wetscol tras drástico cambio de look; lo comparan con Maluma

Así luce Wetscol tras drástico cambio de look; lo comparan con Maluma

El influencer fue tendencia después de salir lesionado y perder su pelea de boxeo 'Supernova Striker's' contra el mexicano Mario Batista y confirmar que será operado de su hombro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad