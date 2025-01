VIDEO: Wetscol protagoniza escándalo con la Policía; no le comieron de fama

Luis Villa, conocido en redes como Westcol, nuevamente está en el centro de la polémica tras un altercado con la Policía en Medellín. La noche del 25 de enero, durante una transmisión en vivo, el streamer alquiló una chiva rumbera para recorrer la ciudad con un grupo de seguidores.

Sin embargo, la fiesta se vio interrumpida por las autoridades, quienes detuvieron el vehículo debido a supuestas irregularidades en su documentación y el uso de luces altas que perturbaban la tranquilidad de la zona.

El enfrentamiento no tardó en escalar. Westcol, visiblemente molesto, cuestionó la presencia de los uniformados argumentando que deberían enfocarse en combatir delitos más graves.

“En este momento están aquí otras personas con cosas ilegales y a ellos si nos les dicen nada” , expresó con indignación mientras transmitía el incidente a su audiencia. Por su parte, los agentes respondieron que “la ley es para todos”, dejando claro que el procedimiento no tenía excepciones.

¿Westcol intentó sobornar a la Policía en Medellín?

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el influencer intentó deslegitimar la acción de los policías insinuando que buscaban un soborno. En un gesto desafiante, Westcol sacó su billetera y declaró: “Eso es lo que ustedes quieren” .

No obstante, uno de los agentes le mostró su propia billetera, respondiendo: “¿Qué, necesita plata o qué? Mire, yo también tengo plata” . Este intercambio no solo evidenció el clima tenso del momento, sino que también desató una ola de comentarios en las redes sociales.

Un policía se puso a pelear con Westcol por quien tiene más plata JAJAJA pic.twitter.com/Lm7cC41xch — camilo (@apugolec) January 26, 2025

Tras la confrontación, la chiva rumbera fue inmovilizada, lo que llevó a Westcol a declarar que simplemente alquilaría otro vehículo para continuar con su evento. Sin embargo, el episodio no terminó ahí.

Posteriormente, en otro en vivo, el streamer reflexionó de manera irónica sobre el comportamiento del policía. “Llega el tombo y me dice ‘yo también tengo plata’, y me saca 600 lucas. Grosero... me saca es la cuota alimenticia de Familias en Acción... Grosero, así no se trabaja” , comentó entre risas.

Westcol estuvo en el centro de la polémica por comentarios racistas

Este no es el único incidente que pone a Westcol bajo el escrutinio público. A principios de enero, sus comentarios discriminatorios hacia Turquía y Marruecos durante la Kings World Cup Nations ya habían generado controversia y debate en redes sociales.

Ahora, su reciente enfrentamiento con las autoridades reafirma su tendencia a generar titulares, aunque no siempre por las razones más positivas. El episodio en Medellín suma un nuevo capítulo a la polémica carrera del influencer, quien parece estar acostumbrado a estar en el ojo del huracán.

