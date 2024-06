Yina Calderón no se resistió y reaccionó a la ruptura de Westcol y Aida Victoria Merlano

Cómo es de conocimiento público, la relación entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y la Dj Yina Calderón no es la mejor. Ambas no desaprovechan oportunidad para echarse pullas y generar polémica.

Por lo tanto, la ruptura de Merlano con Westcol, no iba a pasar desapercibida para Yina, quien ha demostrado muy bien que no tiene ‘pelos en la lengua’ para decir lo que piensa.

Recordemos que la pareja, que se veía muy enamorada, dio fin a su relación la semana pasada cuando una joven dio a conocer que había tenido cercanía a Wetscol.

“Recuerdo muy bien que yo le mandé un mensaje a West, jamás lo hice con ninguna intención. En ese momento sale mi amiga, él me hace ir al VIP, yo llegué como dos personas que se empiezan a conocer (...) Yo estoy soltera. Yo no tengo pareja. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, creo que la persona que debió respetar a su novia fue él”.

Dicho comentario, llegó en un ‘abrir y cerrar de ojos’ a Aida Victoria Merlano, quien no titubeó a la hora de contactar a la mujer, para obtener más información al respecto y corroborar si lo que estaba diciendo era en serio.

Y al parecer sí, pues posteriormente, durante una trasmisión en vivo de Westcol en Twitch, Merlano le hizo el reclamo, sin importar que todos los seguidores del creador de contenido estaban siendo testigos de la escena.

La ruptura se convirtió en blanco de noticia, y comentarios, entre los que se sumó el de Yina quien afirmó que al final ella siempre termina teniendo la razón.

“Perdón que lo diga, pero siempre termino teniendo la razón... Te pusieron los cachos, querida, y sabes, NO me alegra. Yo de ti entendería que ‘sola’ puedes conseguir todo porque belleza y actitud te sobran”.