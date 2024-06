Evaluna genera polémica por cantar en concierto de Camilo con la pancita de embarazada al aire

El cantante colombiano Camilo se encuentra de gira con 'Nuestro lugar feliz tour'; que en los últimos días se está llevando a cabo en diferentes ciudades de España.Un país que ha acogido muy bien su música, su historia, y su amorío con Evaluna; pues así quedó evidenciado hace aproximadamente un año, cuando hizo un concierto gratis en la puerta de Alcalá ubicada en Madrid.

Ahora regresó acompañado de toda su familia, incluida la pequeña Índigo, quien en esta ocasión es quien da la apertura al concierto, presentando a su padre; y por supuesto Evaluna Montaner, quien ha hecho parte de los shows, pese a que su embarazo de 'Amaranto' ya se encuentra bastante avanzado. Y es que en redes sociales se ha hecho viral un video en el que la hija del cantautor Ricardo Montaner, canta y baila con su panza al aire, lo cual ha generado polémica entre los internautas.

Pues mientras a algunos les parece super tierno el hecho de que Evaluna este disfrutando su embarazo y muestre su panza con orgullo, otros manifiestan que no es necesaria tanta exhibición, teniendo en cuenta que ya todos saben que esta a la espera de un bebé. Por lo tanto, como era de esperarse, los comentarios de parte y parte han salido a relucir.

"Esta bien que muestre la panza...ahi otros que muestran el traste y no les dicen nada", " Ay no me impresiona el ombligo 🫢. Admiro la gestación pero ese nivel de mostrarla así tan Grande me genera como susto caída ese ombligo en fin ….. nada chevere", "Las personas mortificadas y ella viviendo y gozando su embarazo como se le da la gana. Muchas bendiciones para ella.", "No le encuentro la necesidad a salir con la barriga al aire, ellos siempre queriendo llamar la atención, ¡que pereza!".

¿Tú qué opinas?