Peso pluma se sinceró sobre lo que le ha parecido más difícil de ser famoso

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido en la industria de la música y el entretenimiento como ‘Peso Pluma’," type="text/html" data-cms-ai="0">Peso Pluma’, sigue encabezando las playlist de diferentes plataformas digitales. Su cuota a los corridos tumbados, y su autenticidad como artista lo han llevado a conseguir fama.

Una condición que al parecer se le ha convertido en un arma de doble filo, pues según el mexicano, en muchas dinámicas de su vida ya no prima la tranquilidad, ni mucho menos la privacidad de la que quizá gozaba cuando solo era un joven del común.

Fue en el reconocido programa de televisión ‘El gordo y la flaca’, donde Hassan, confesó en medio de una conversación con los presentadores, que aunque si bien, ha tratado de disfrutarse al máximo todos los beneficios que trae consigo la fama, esta también tiene sus contras.

Esto fue lo que contestó cuando le preguntaron acerca de qué era lo malo de ser famoso:

"De lo malo, pues eso, que hay muchas cosas que ya no puedo hacer, ya me conocen en todos lados. Hay muchas cosas que no puedo hacer con mis amigos que hacía yo antes. Creo que es eso”.

Y es que a dicha fama, podría atribuírsele un poco que su relación con la cantante argentina Nickie Nicole llegó a su fin, pues si él hubiese sido un desconocido quizá el hecho de que estaba en los Estados Unidos con otra chica hubiese pasado desapercibido para muchas personas, y no se hubiese generado el escándalo que se generó.

En dicha entrevista el intérprete de ‘Ella baila sola’ también compartió cuáles son sus pasatiempos favoritos en los últimos tiempos.

"Irme a la playa, un lugar donde no me conozcan, estar con mis amigos, escuchar música, hacer música. Poder sacar todo eso que no puedo sacar, lo saco mediante una libreta, me entretiene mucho", dijo la Doble P.