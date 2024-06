Taliana Vargas comparte emotivo video y habla de la enfermedad que padece hace varios años

Taliana Vargases sin duda una de las mujeres más bellas de Colombia. Su paso hace ya varios años por el Reinado Nacional de Belleza, le abrió las puertas de la televisión, donde la vimos ser partícipe de varias producciones en las que actúo.

Ahora vive en la ciudad de Cali, donde se ha mantenido alejada del mundo de la farándula y el entretenimiento, para dedicar su tiempo a ser madre y a llevar a cabo diferentes labores sociales. Y así, al mismo tiempo, acompañar a su esposo, el actual alcalde de la sultana del valle, a cumplir con sus labores de gobernanza.

No obstante, hace poco la samaria, quien ya tiene 36 años, hizo nuevamente su aparición en la televisión, para hablar espontáneamente de la enfermedad que padece desde su niñez: vitíligo.

"Cuando yo era chiquita, yo me raspaba y me quedaba el blanco, por lo que mi mamá me llevó a cuanto dermatólogo existía en Santa Marta. En todas las fotos de mi infancia tenía esto en mis rodillas"

Esta enfermedad que fue aumentando progresivamente con el pasar de los años, Taliana comentó que nunca le envió señales contundentes.

"A mí jamás me salía solo, me tocaba rasparme para que la piel no me pigmentara".

Así mismo, la exreina señaló que fue durante sus embarazos donde la enfermedad se desató, debido a la carga hormonal.

“ Creo que esa descarga hormonal y ese duelo de perder un bebé fueron los que causaron las primeras manchas en mí".

Y es que durante la espera de la llegada al mundo de su hija Alicia, las manchas empezaron a aparecer en sus codos, y luego cuando tuvo a su hijo Antonio, se hicieron presentes en las manos.

De acuerdo al relato de Taliana, ha acudido ha varios dermatólogos para tratarlas, y al ver que no se logró mayor cambio, ha decidido asumirlo y compartirlo con el mundo, pues es consciente que muchas personas pueden estar atravesando por la misma situación y sintiéndose muy mal. Eso sí resaltó que se cuida mucho del sol.

