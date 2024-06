Papá de Luis Andrés Colmenares le dedica a su hijo una emotiva canción de Adriana Lucía

En una reciente entrevista, la cantante Adriana Lucíareveló la profunda conexión que se generó entre ella y el señor Luis Alonso Colmenares cuando este le expresó que "Cedro" era la canción que le cantaba a su hijo Luis Andrés. Esta emotiva confesión conmovió a la artista, quien jamás imaginó el impacto que su música podría tener en alguien que ha vivido una experiencia tan dolorosa.

“Yo tengo una canción que se llama Cedro, y el otro día yo la estaba cantando y el papá de Colmenares me dijo que él le cantaba esa canción a su hijo que murió y para él era una canción especial”, manifestó Adriana Lucía en una entrevista.

¿De qué trata ‘Cedro’, la canción que Luis Andrés Colmenares le dedicó a su hijo?

Y es que "Cedro", una canción impregnada de melancolía y esperanza, se ha convertido en un sentido homenaje a la memoria de Luis Andrés Colmenares, pues la letra está cargada de dolor y añoranza, refleja el profundo amor de un padre por su hijo y la búsqueda incansable de consuelo.

“Me duele el alma porque vi que te alejabas, me duele el alma, me duele el alma porque vi que no volvías. Me duele el alma, me duele el alma porque el alma esta golpeada, me duele el alma, me duele el alma yo supe que no volvías. Niño hoy mi pena canto, pa’ ver si mi llanto, puedo consolar. Niño el de labios rojos, en tus lindos ojos, me quiero quedar”, dice parte de la letra de la canción “Cedro” de Adriana Lucía.

Escucha aquí “Cedro”:

La música como bálsamo para el papá de Luis Colmenares

La conmovedora historia de Luis Andrés Colmenares nos recuerda el poder sanador de la música. En medio de la tristeza y la búsqueda de justicia, la canción de Adriana Lucía se convierte en un bálsamo para el alma del señor Colmenares, brindándole un espacio para expresar su dolor y mantener vivo el recuerdo de su hijo.

A pesar de los años transcurridos desde la trágica muerte de Luis Andrés Colmenares, su memoria sigue presente en los corazones de quienes lo conocieron y en la sociedad colombiana. Su caso, un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y el poder transformador de la música.

