Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CASO NIÑAS ENVENENADAS
NUEVO TEMBLOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Familia de Bruce Willis se prepara para ‘última’ Navidad a su lado: “un momento especial"

Familia de Bruce Willis se prepara para ‘última’ Navidad a su lado: “un momento especial"

Con la llegada de la Navidad, la familia del actor busca la manera de reunirse adaptándose a su estado de salud y poder celebrar con él estas fechas en familia.

Familia de Bruce Willis, actor retirado, productor y músico estadounidense
Bruce Willis y su familia se preparan para lo que podría ser su última navidad
Foto: redes sociales, ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

La familia del actor Bruce Willis prepara una celebración navideña que reunirá a sus personas más cercanas. Las decisiones se toman con base en el estado de salud del actor, quien enfrenta un trastorno neurológico progresivo que modificó su forma de comunicarse e interactuar con su entorno.

La reunión incluirá a su esposa Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas. La organización de la fecha se entiende como un espacio para compartir de manera tranquila y sin presiones, considerando la etapa complicada que atraviesa el intérprete, eso de acuerdo con reportes y allegados al actor.

Lee también: Bruce Willis: su familia decide donar su cerebro y la razón genera asombro

Estado de salud y diagnóstico de Bruce Willis

Bruce Willis, de 70 años, recibe atención por un diagnóstico de demencia frontotemporal, condición que afecta funciones como el lenguaje, la conducta y la toma de decisiones. La evolución de esta enfermedad generó cambios importantes en su entorno familiar, los cuales se reflejan en adaptaciones cotidianas para mantener su seguridad y tranquilidad.

Durante los últimos meses, personas cercanas describen una continuidad en los desafíos que presenta la enfermedad. El avance del trastorno redujo la capacidad del actor para participar en actividades que antes formaban parte de su rutina diaria. La familia opta por ofrecerle un ambiente estructurado, estable y adecuado para sus necesidades.

Las adecuaciones en el hogar, el acompañamiento profesional y el apoyo constante de familiares son piezas clave dentro del plan de cuidado establecido para el actor. Este enfoque busca garantizar que Willis permanezca en un ambiente calmado, con estímulos moderados y atención personalizada.

Puedes ver:

  1. Bruce Willis, actor, Rumer Willis, actriz y su hija
    Hija de Bruce Willis revela dolorosos detalles sobre su salud
    Foto: redes sociales
    Internacional

    Bruce Willis ya no reconoce su hija a causa de triste enfermedad; permanece internado

  2. Bruce Willis casa de servicios especiales.jpg
    Bruce Willis avanza su enfermedad
    Bruce Willis Foto: AFP
    Farándula

    Esposa de Bruce Willis tomó drástica decisión por el avance de su enfermedad

Para el entorno familiar, esta Navidad adquiere un significado mayor que el habitual. La reunión representa una oportunidad para compartir tiempo juntos, fortalecer vínculos y mantener vivas ciertas tradiciones, incluso si deben adaptarse a nuevas circunstancias.

Los parientes recuerdan que Willis tenía un interés especial por las festividades de fin de año, participando activamente en actividades como la entrega de regalos y la preparación de momentos familiares, lo que impulsa a los integrantes de su núcleo familiar a organizar una celebración respetuosa con su condición actual.

Bruce Willis, actor retirado, productor y músico estadounidense
Bruce Willis y familia se preparan para esta navidad
Foto: redes sociales

Te puede interesar: Giovanny Ayala destapa las secuelas que le dejó el secuestro de su hijo

¿Por qué esta podría ser la última navidad de Bruce Willis? 

Según medios, una fuente cercana a Willis, mencionó que la familia ajustó actividades y rutinas para que él pueda participar dentro de sus capacidades. En lugar de largas reuniones ruidosas, se planean encuentros tranquilos con duración moderada.

Publicidad

También consideran momentos de descanso entre actividades, espacios con poca estimulación y conversaciones breves.

Puedes leer:

  1. ¿Sigue en la UCI? Revelan verdadero estado de salud de Miss Jamaica, tras su fuerte caída
    ¿Sigue en la UCI? Revelan verdadero estado de salud de Miss Jamaica, tras su fuerte caída
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    ¿Sigue en la UCI? Revelan verdadero estado de salud de Miss Jamaica, tras su fuerte caída

  2. Carlos Vives comparte su mensaje a la partida de Rafael Ither
    Carlos Vives se quiebra ante sus seguidores por inesperada despedida: “Se nos fue”, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Carlos Vives se quiebra ante sus seguidores por inesperada despedida: “Se nos fue”

Entre las dinámicas previstas se incluyen la revisión de fotografías familiares, comidas sencillas preparadas en torno a tradiciones navideñas y actividades cortas que permitan compañía sin generar sobresfuerzos, siendo el objetivo central, crear un ambiente emotivo, estable y funcional para la comodidad del actor.

Publicidad

Por otro lado, a situación de Willis generó atención internacional, debido a su trayectoria en el cine y al impacto que su condición despierta entre seguidores. La preparación de esta Navidad motivó muestras de apoyo dirigidas tanto al actor como a su familia, quienes enfrentan esta etapa con un enfoque de unidad y adaptación.

La reunión navideña, aunque distinta a la de años anteriores, busca preservar la esencia de la celebración y ofrecer un espacio de conexión para todos sus integrantes, siempre acorde con las capacidades actuales del actor.

Mira también: Familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor; ya no recuerda a su hija

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Actores de Hollywood

Navidad

Problemas de salud

Chismes de famosos

Viral

Redes sociales