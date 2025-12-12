Horóscopo del 2026 para signos de agua; tendrán un renacer espiritual

El Profesor Salomón, una figura emblemática e “ícono de la comunidad” en Colombia, puso la lupa sobre el próximo año, marcando el 2026 como el inicio de un “reseteo” y una nueva etapa de vida.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, el reconocimiento de Salomón se basa en la seriedad, el conocimiento y el acierto de sus predicciones, cualidades que le han permitido colaborar con todos los canales y emisoras del país sin restricción.

Su filosofía se centra en la motivación y el servicio a los demás, aprovechando sus facultades para ayudar y orientar a quienes buscan un camino más positivo.



El año 2026 estará regido por el elemento Fuego, simbolizado por el Caballo, y se consolidará la entrada plena en la Era Acuariana, un período enfocado en el pensamiento y la comunicación.

Este cambio cósmico implica que los individuos deben enfocarse en la transformación y la reconciliación. Para quienes se nieguen a perdonar, corregir errores o buscar la paz, el astrólogo advierte que “no van a poder pasar la prueba”.

Esta intensa energía de renovación afecta directamente a los signos del elemento Agua, prometiendo un ciclo de profunda sanación y evolución.

El elemento Agua, conectado intrínsecamente con las emociones y la intuición, experimentará vibraciones poderosas durante el 2026. Los tres signos acuáticos —Cáncer, Escorpión y Piscis— están destinados a enfrentar cambios significativos, según la lectura del tarot y las orientaciones del Profe Salomón.



Horóscopo de Cáncer para el 2026

Para los nacidos bajo el signo de Cáncer, el 2026 es catalogado como “tu año de recuperar, de fortalecer”. El camino no ha sido fácil; el Profesor Salomón indica que han pasado por “lágrimas” y numerosas pruebas. No obstante, el próximo ciclo les brinda la oportunidad de avanzar con firmeza.

Dada su profunda conexión con las mareas emocionales, Cáncer deberá prestar especial atención a los ciclos lunares durante todo el año.

El Profeta sugiere que en los días de cambio de luna, cuando la sensibilidad de Cáncer se intensifica, deben realizar un “baño con flores blancas para tranquilizar” su espíritu y mantener el equilibrio. Al trabajar la reconciliación y el amor con la familia, el año se proyecta como “fantástico” y lleno de felicidad.

Horóscopo de Escorpión para el 2026

Escorpión, conocido por su intensidad y capacidad de transformación, tendrá un destino glorioso en el nuevo ciclo. El Profesor Salomón lo declara sin rodeos: Escorpión es el “ave fénix del año 26”.

El pronóstico es unánime: este signo “renace de sus propias cenizas”. Esto significa que, tras períodos de dificultad o crisis, Escorpión tiene la energía cósmica a su favor para una regeneración total en “todo lo que van a hacer”. Es un llamado a dejar atrás lo viejo y abrazar un nuevo comienzo, más fuerte y purificado.

Horóscopo de Piscis para el 2026

Piscis, el soñador del zodiaco, disfrutará de un período de gran sintonía y apoyo social. Los piscianos “van a encontrar afinidad con muchas personas”. Esta conexión no se limita a un área, sino que se extiende al amor, al trabajo, a los proyectos y a cualquier tipo de inicio que emprendan.

Debido a la facilidad con la que encontrará personas afines que lo respalden en sus metas, el consejo astrológico para Piscis es simple: “disfrútese su año 2026”. Este ciclo trae consigo el soporte necesario para materializar sueños y lograr avances significativos.

Más allá de los pronósticos específicos, el experto recuerda la importancia de los rituales de fin de año como herramientas para generar “prosperidad”.

Sin embargo, aclara que un ritual no es un milagro, sino una forma de “conectarnos” con una energía de fuente divina. Esta conexión se realiza desde la mente y el sentimiento para generar una transformación personal.

En la Era Acuariana, el camino hacia la prosperidad está intrínsecamente ligado a la paz interior y el perdón. Salomón enfatiza que es fundamental romper las cadenas del pasado para que la próxima generación no herede esos errores.

El 2026, con sus desafíos y sus promesas de renacimiento para los signos de Agua, exige que cada persona active su fe en una fuente suprema, pues perderla significa perder el horizonte.

