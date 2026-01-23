Los Tucanes de Tijuana se defienden de críticas por cantar narcocorridos

En una entrevista exclusiva para los micrófonos de El Klub de La Kalle, la agrupación mexicana Los Tucanes de Tijuana abordó uno de los temas más polémicos de su trayectoria, su relación con los narcocorridos. Tanto es así que, Mario Quintero, líder y vocalista de la banda, dejó clara su postura frente a las críticas y las restricciones que este subgénero.

Para Mario, la etiqueta de "narcocorrido" es más un nombre externo que una definición propia. Según explicó en la entrevista, para ellos la esencia sigue siendo la misma: "Yo siempre he dicho que es corridos, hablen de lo que hablen son corridos", afirmó el líder de la agrupación.

De igual forma, hizo una analogía con otros temas comunes en el género. El líder de la banda cuestionó por qué se les cambia el nombre según la temática, señalando que si un corrido habla de un gallo no se le llama "gallo-corrido". Así mismo, explicó que respetan las normativas de cada lugar donde se presenta, pese a que en algunos estados de México no los dejan presentarse.



¿Cómo definen sus letras Los Tucanes de Tijuana?

Lejos de ver su música como un mensaje negativo, Los Tucanes de Tijuana defienden sus letras como una forma de entretenimiento y desahogo para su público. Para la agrupación, sus canciones sirven para que el oyente se relaje tras una larga jornada de trabajo. "Los corridos son escaparate para que la vida continúe, para que el cerebro se resetee".

Mario Quintero, subrayó que su objetivo es proyectar felicidad y alegría. "No pretendemos educar a nadie, no creemos que sean educación, queremos qué son motivación, son entretenimiento". Bajo esta premisa, la banda sostiene que el éxito de sus temas no debe ser juzgado por su procedencia, sino aplaudido por el impacto que genera en sus seguidores.

A pesar de ser considerados los "reyes del narco" en términos de lírica fuerte por algunos sectores, Los Tucanes de Tijuana recordaron que su repertorio es vasto y variado. Al punto que compararon su oferta musical con una "taquería", donde hay opciones para todos los gustos: desde cumbias y baladas románticas hasta sus famosas rancheras y fusiones experimentales.

