Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: EL DÍA QUE YEISON JIMÉNEZ CAYÓ EN BROMA
¿CUÁNTO VALÍA UN SHOW DE YEISON JIMÉNEZ?
ROBAN A EQUIPO DE YEISON JIMÉNEZ
AÑO NUEVO CHINO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Luis Fonsi y Feid encendieron las fiestas de San Sebastián y el anuncio de “Cambiaré”

Luis Fonsi y Feid encendieron las fiestas de San Sebastián y el anuncio de “Cambiaré”

Las calles de San Juan vivieron un momento inolvidable cuando Luis Fonsi y Feid aparecieron por sorpresa y revelaron su primera colaboración. Descubra los detalles.

San Juan vibró con Luis Fonsi y Feid y el anuncio de “Cambiaré”.jpg
San Juan vibró con Luis Fonsi y Feid y el anuncio de “Cambiaré”
Foto Cortesía Universal Music
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el corazón del Viejo San Juan, quedaron marcadas por un momento que nadie esperaba.

En medio de la música, los colores y la multitud que celebra el cierre oficial de la temporada navideña, una aparición sorpresa elevó la emoción colectiva: Luis Fonsi y Feid irrumpieron entre el público para anunciar su primera colaboración juntos, una noticia que sacudió tanto las calles como las redes sociales.

Otras noticias:

  1. Esposa de J Balvin le hace fuerte reclamo a Feid por comentario en una de sus canciones
    Esposa de J Balvin le hace fuerte reclamo a Feid por comentario en una de sus canciones
    Foto: Instagram @feid y @valentinaferrer
    Farándula

    Esposa de J Balvin le hace fuerte reclamo a Feid por comentario en una de sus canciones

  2. La nueva colaboración de Feid con el metro de Medellín sacando tarjeta Cívica con su logo personal
    La nueva colaboración de Feid con el metro de Medellín
    Foto: Instagram @metrodemedellin
    Información de servicio

    Feid hace colaboración con Tarjeta Cívica en Medellín, ¿cómo solicitarla?

El encuentro no fue anunciado ni programado, lo que lo convirtió en un regalo inesperado para los cientos de miles de asistentes. Bastaron unos minutos para que los celulares captaran el momento y los videos comenzaran a circular de forma masiva, posicionándose como uno de los episodios más comentados del inicio de 2026.

Luis Fonsi y una sorpresa que hizo historia en San Sebastián

Los artistas no solo caminaron entre la multitud, sino que aprovecharon el escenario natural de la fiesta para adelantar detalles de “Cambiaré”, su primer trabajo conjunto.

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y un ambiente de celebración absoluta acompañaron el anuncio del tema, que se estrenará oficialmente el martes 20 de enero en todas las plataformas digitales.

La elección del lugar no fue casual. Las Fiestas de la Calle San Sebastián representan una de las celebraciones culturales más importantes de Puerto Rico, y para ambos músicos significó una oportunidad única de conectar con el público desde la cercanía y la espontaneidad, lejos de los formatos tradicionales de lanzamiento.

Publicidad

La apuesta musical de Luis Fonsi y Feid con “Cambiaré”

“Cambiaré” marca un giro interesante en la trayectoria de ambos artistas. Se trata de una incursión en la salsa, un género cargado de historia y sentimiento, que en esta ocasión se presenta con una energía renovada. La fusión de estilos promete una propuesta fresca que honra las raíces caribeñas sin perder modernidad.

Publicidad

Otras noticias:

  1. Águeda López, esposa de Luis Fonsi deslumbra con su figura en las playas de Culebrita
    Luis Fonsi y su esposa
    Foto: Instagram de @luisfonsi
    Farándula

    Esposa de Luis Fonsi deja boquiabierto a más de uno con FOTO de su abdomen de hierro

  2. Luis Fonsi, cantante internacional
    Luis Fonsi, cantante internacional
    /Foto: Instagram @luisfonsi
    Farándula

    Se le levantó el paquete: Luis Fonsi vivió inesperado evento en pleno concierto

El estreno del sencillo vendrá acompañado de su video oficial, previsto para las 7:00 p. m. (hora del Este), y ya se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. La expectativa crece no solo por la combinación de talentos, sino por el simbolismo de haber presentado la canción por primera vez en un evento popular y abierto al público.

Una fiesta que se transformó en fenómeno cultural

Lo que comenzó como una celebración tradicional terminó convirtiéndose en una experiencia musical única. La presencia de los artistas reforzó el espíritu festivo del Viejo San Juan y demostró cómo la música puede unir generaciones y estilos en un mismo espacio.

Para muchos asistentes, haber sido testigos de este anuncio será un recuerdo imborrable. Para la industria, el momento confirma que las sorpresas auténticas y el contacto directo con el público siguen siendo una poderosa forma de generar conexión. Así, entre baile, tradición y emoción, las fiestas de San Sebastián sumaron un nuevo capítulo memorable a su historia.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Luis Fonsi

Feid