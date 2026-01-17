Luis Fonsi y Feid encendieron las fiestas de San Sebastián y el anuncio de “Cambiaré”

Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el corazón del Viejo San Juan, quedaron marcadas por un momento que nadie esperaba.

En medio de la música, los colores y la multitud que celebra el cierre oficial de la temporada navideña, una aparición sorpresa elevó la emoción colectiva: Luis Fonsi y Feid irrumpieron entre el público para anunciar su primera colaboración juntos, una noticia que sacudió tanto las calles como las redes sociales.

El encuentro no fue anunciado ni programado, lo que lo convirtió en un regalo inesperado para los cientos de miles de asistentes. Bastaron unos minutos para que los celulares captaran el momento y los videos comenzaran a circular de forma masiva, posicionándose como uno de los episodios más comentados del inicio de 2026.



Luis Fonsi y una sorpresa que hizo historia en San Sebastián

Los artistas no solo caminaron entre la multitud, sino que aprovecharon el escenario natural de la fiesta para adelantar detalles de “Cambiaré”, su primer trabajo conjunto.

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y un ambiente de celebración absoluta acompañaron el anuncio del tema, que se estrenará oficialmente el martes 20 de enero en todas las plataformas digitales.

La elección del lugar no fue casual. Las Fiestas de la Calle San Sebastián representan una de las celebraciones culturales más importantes de Puerto Rico, y para ambos músicos significó una oportunidad única de conectar con el público desde la cercanía y la espontaneidad, lejos de los formatos tradicionales de lanzamiento.

La apuesta musical de Luis Fonsi y Feid con “Cambiaré”

“Cambiaré” marca un giro interesante en la trayectoria de ambos artistas. Se trata de una incursión en la salsa, un género cargado de historia y sentimiento, que en esta ocasión se presenta con una energía renovada. La fusión de estilos promete una propuesta fresca que honra las raíces caribeñas sin perder modernidad.

El estreno del sencillo vendrá acompañado de su video oficial, previsto para las 7:00 p. m. (hora del Este), y ya se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. La expectativa crece no solo por la combinación de talentos, sino por el simbolismo de haber presentado la canción por primera vez en un evento popular y abierto al público.



Una fiesta que se transformó en fenómeno cultural

Lo que comenzó como una celebración tradicional terminó convirtiéndose en una experiencia musical única. La presencia de los artistas reforzó el espíritu festivo del Viejo San Juan y demostró cómo la música puede unir generaciones y estilos en un mismo espacio.

Para muchos asistentes, haber sido testigos de este anuncio será un recuerdo imborrable. Para la industria, el momento confirma que las sorpresas auténticas y el contacto directo con el público siguen siendo una poderosa forma de generar conexión. Así, entre baile, tradición y emoción, las fiestas de San Sebastián sumaron un nuevo capítulo memorable a su historia.

