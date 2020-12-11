En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
GIRO EN CASO LIAM GAEL
MUERE CANTANTE MÚSICA POPULAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Luis Fonsi

Luis Fonsi

  • Letra completa canción 'Cambiaré' de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G
    Letra completa canción 'Cambiaré' de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G
    Foto: Redes de Feid
    Música

    Letra de canción 'Cambiaré', de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G

    Los artistas fusionan el sabor caribeño con una letra cargada de nostalgia, estrenada apenas 24 horas después de confirmarse el fin del romance entre el 'Ferxxo' y 'La Bichota'.

  • La confesión íntima de Yeison Jiménez al grabar ‘Destino final’v.jpg
    La confesión íntima de Yeison Jiménez al grabar ‘Destino final’
    Foto: Instagram @yeison_jimenez
    Farándula

    Yeison Jiménez tenía afán de grabar ‘Destino final’; sentía que “no iba a durar”

    Las palabras que Yeison Jiménez dijo en estudio hoy estremecen a sus seguidores. Conozca por qué esta canción se volvió tan simbólica y comparta este homenaje.

  • San Juan vibró con Luis Fonsi y Feid y el anuncio de “Cambiaré”.jpg
    San Juan vibró con Luis Fonsi y Feid y el anuncio de “Cambiaré”
    Foto Cortesía Universal Music
    Música

    Luis Fonsi y Feid encendieron las fiestas de San Sebastián y el anuncio de “Cambiaré”

    Las calles de San Juan vivieron un momento inolvidable cuando Luis Fonsi y Feid aparecieron por sorpresa y revelaron su primera colaboración. Descubra los detalles.

  • Águeda López, esposa de Luis Fonsi deslumbra con su figura en las playas de Culebrita
    Luis Fonsi y su esposa
    Foto: Instagram de @luisfonsi
    Farándula

    Esposa de Luis Fonsi deja boquiabierto a más de uno con FOTO de su abdomen de hierro

    La modelo española y esposa de Luis Fonsi enciende las redes con su espectacular apariencia y su amor por Puerto Rico.

  • Luis Fonsi, cantante internacional
    Luis Fonsi, cantante internacional
    /Foto: Instagram @luisfonsi
    Farándula

    Se le levantó el paquete: Luis Fonsi vivió inesperado evento en pleno concierto

    El cantante tuvo un pequeño percance mientras realizaba su espectáculo ante cientos de fanáticos.

  • Premios Lo Nuestro
    Premios Lo Nuestro
    /Foto: heraldodemexico.com.mx
    Música

    Natti Natasha, Luis Fonsi y Gente de Zona cantarán en los Premios Lo Nuestro

    La ceremonia se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en Miami.

  • Baby Shark Dance
    Baby Shark Dance
    /Foto: Captura video Youtube
    Virales

    La canción 'Baby Shark' rompe récord de reproducciones en YouTube

    Desde su publicación en el año 2016, el tema logró ser el más escuchado en la plataforma de videos.

  • Luis Fonsi y Daddy Yankee
    Luis Fonsi y Daddy Yankee
    /Foto: Instagram Luis Fonsi
    Música

    Luis Fonsi celebra los 5 años del lanzamiento de su canción 'Despacito'

    El artista compartió su felicidad con sus millones de seguidores en todo el mundo.

  • Premios Lo Nuestro
    Premios Lo Nuestro
    /Foto: AFP - RODRIGO VARELA
    Noticias

    ¿Cuándo, cómo y dónde se transmitirán los Premios lo Nuestro? Aquí te lo mostramos

    La trigésima tercera entrega de Premios Lo Nuestro, el galardón más antiguo de música latina en Estados Unidos, se realizará hoy y contará con la participación de varios artistas importantes, números en vivo y alfombra.

  • Estrellas latinas despiden un fatal 2020 y agradecen la llegada del nuevo año
    Estrellas latinas despiden un fatal 2020 y agradecen la llegada del nuevo año-
    Foto: AFP
    Música

    Grandes estrellas latinas despiden un fatal 2020 y agradecen la llegada del nuevo año

    Sofía Vergara, Thalía y Luis Fonsi fueron algunos de los usaron sus redes sociales para expresar mensajes de ánimo por el inicio del 2021.

CARGAR MÁS