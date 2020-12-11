La Kalle Luis Fonsi
Luis Fonsi
Letra de canción 'Cambiaré', de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G
Los artistas fusionan el sabor caribeño con una letra cargada de nostalgia, estrenada apenas 24 horas después de confirmarse el fin del romance entre el 'Ferxxo' y 'La Bichota'.
Yeison Jiménez tenía afán de grabar ‘Destino final’; sentía que “no iba a durar”
Las palabras que Yeison Jiménez dijo en estudio hoy estremecen a sus seguidores. Conozca por qué esta canción se volvió tan simbólica y comparta este homenaje.
Luis Fonsi y Feid encendieron las fiestas de San Sebastián y el anuncio de “Cambiaré”
Las calles de San Juan vivieron un momento inolvidable cuando Luis Fonsi y Feid aparecieron por sorpresa y revelaron su primera colaboración. Descubra los detalles.
Esposa de Luis Fonsi deja boquiabierto a más de uno con FOTO de su abdomen de hierro
La modelo española y esposa de Luis Fonsi enciende las redes con su espectacular apariencia y su amor por Puerto Rico.
Se le levantó el paquete: Luis Fonsi vivió inesperado evento en pleno concierto
El cantante tuvo un pequeño percance mientras realizaba su espectáculo ante cientos de fanáticos.
Natti Natasha, Luis Fonsi y Gente de Zona cantarán en los Premios Lo Nuestro
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en Miami.
La canción 'Baby Shark' rompe récord de reproducciones en YouTube
Desde su publicación en el año 2016, el tema logró ser el más escuchado en la plataforma de videos.
Luis Fonsi celebra los 5 años del lanzamiento de su canción 'Despacito'
El artista compartió su felicidad con sus millones de seguidores en todo el mundo.
¿Cuándo, cómo y dónde se transmitirán los Premios lo Nuestro? Aquí te lo mostramos
La trigésima tercera entrega de Premios Lo Nuestro, el galardón más antiguo de música latina en Estados Unidos, se realizará hoy y contará con la participación de varios artistas importantes, números en vivo y alfombra.
Grandes estrellas latinas despiden un fatal 2020 y agradecen la llegada del nuevo año
Sofía Vergara, Thalía y Luis Fonsi fueron algunos de los usaron sus redes sociales para expresar mensajes de ánimo por el inicio del 2021.