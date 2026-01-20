Fito Páez vuelve a Colombia en 2026 con Sale el Sol Tour: fechas, ciudades y boletas

El músico argentino Fito Páez, una de las figuras más influyentes del rock latinoamericano, confirmó su regreso a Colombia en junio de 2026 con su nueva gira internacional llamada Sale el Sol Tour. Esta visita se da luego de su destacada presentación en el país durante el Festival Cordillera 2025.

La gira por Colombia incluye cuatro fechas confirmadas en distintas ciudades del país, empezando en Cali el 5 de junio, continuando en Manizales el 6 de junio, luego en Medellín el 9 de junio, y culminando en Bogotá el 12 de junio de 2026, con un concierto programado en el Movistar Arena.

El 'Sale el Sol Tour' no es simplemente una continuación de sus giras anteriores, sino que promete ser una propuesta nueva, concebida desde cero, según expertos, donde Páez reinterpretará clásicos de su repertorio junto con material más reciente, incluido lo que ha desarrollado en su álbum conceptual Novela.



Los conciertos combinarán versiones inéditas de hits que han marcado varias generaciones con la sensibilidad poética que caracteriza al artista. Este formato, según han compartido los organizadores, busca ofrecer una experiencia sonora más profunda y distinta a la de las giras tradicionales, con espacios que resaltan el valor artístico y la narrativa musical de cada pieza.

¿Cuándo es el concierto de Fito Pez y cuál es el precio de las boletas?

La gira es esperada con gran anticipación por los seguidores del artista, quienes esperan escuchar tanto los grandes éxitos como las propuestas musicales más recientes de Páez.

La boletería para los conciertos estará disponible a través de Tuboleta, con tres etapas de venta:



Preventa exclusiva para clientes de Movistar Total.

para clientes de Movistar Total. Preventa para usuarios de Bancos Aval.

de Bancos Aval. Venta general para todo el público.

En el caso de Bogotá, las puertas del Movistar Arena se abrirán desde las 6:00 p. m., con el concierto programado para iniciar a las 9:30 p. m., y habrá espacios específicos destinados a personas con movilidad reducida, así como zonas libres de alcohol pensadas para la entrada de menores acompañados.

La venta oficial para todas las fechas inicia con preventa exclusiva (clientes Aval o Movistar Total), seguida de venta general abierta al público a través de plataformas como Tuboleta o Taquilla Live, según la ciudad.



Precios de boletas para el concierto de Fito Páez en Bogotá

En Bogotá, el concierto de Fito Páez se llevará a cabo el 12 de junio de 2026 en el Movistar Arena y los precios según Tuboleta son:



Tribuna Fan Sur: $599.000 + servicio

$599.000 + servicio Platea (102): $559.000 + servicio

$559.000 + servicio Platea (101 & 103): $529.000 + servicio

$529.000 + servicio Piso 2 (202-204 & 216-218): $439.000 + servicio

$439.000 + servicio Platea (104-106): $349.000 + servicio

$349.000 + servicio Pisos y zonas medias: desde $279.000 + servicio

desde $279.000 + servicio Piso 3 y localidades más altas: desde $155.000 + servicio

Precios de boletas para el concierto de Fito Páez en Medellín

En Medellín, para el concierto de Fito Páez el 9 de junio de 2026 en La Macarena, las boletas se venden por Taquilla Live y los precios oscilan entre:

Palco Callejón: $353.000

$353.000 Preferencial: $270.000

$270.000 Preferencial menores: $270.000

$270.000 General: $153.000

Precios de boletas para el concierto de Fito Páez en Manizales

En Manizales, el concierto de Fito Páez será el 6 de junio de 2026 en la Plaza de Toros y las boletas, cuyas sillas no son numeradas, se compran oficialmente en la plataforma de Ticketmaster Colombia, que es el operador autorizado para este evento en la Plaza de Toros. Los precios oscilan entre:

