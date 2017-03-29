La Kalle Fito Páez
Fito Páez
-
Fito Páez vuelve a Colombia en 2026 con Sale el Sol Tour: fechas, ciudades y boletas
El icónico músico argentino confirmó cuatro conciertos en Colombia, con Bogotá como cierre del tour en el Movistar Arena, y ya abrió preventa de entradas.
-
Fito Páez cancela presentación en Festival Cordillera de Bogotá tras sufrir accidente
El accidente ocurrió el 1 de septiembre, obligando al artista de 61 años a someterse a reposo absoluto.
-
Fito Paez tuvo que suspender uno de sus conciertos por delicada situación de salud
El cantante argentino llevaba varios días presentando un fuerte dolor en el tórax.
-
Fito Páez anuncia gira por Latinoamérica; ¿vendrá a Colombia?
La gira, denominada 'El amor 30 años después del amor tour', arrancará en la segunda quincena de septiembre.
-
Con radical cambio de look, Juanes lanzó 'El amor después del amor', sencillo de su nuevo álbum
En su nuevo álbum llamado 'Origen' rinde tributo a todos los artistas que lo inspiraron y marcaron su carrera como solista.
-
Natalia Lafourcade, Bad Bunny y Fito Páez, entre los latinos que se llevaron el Grammy 2021
Conoce cuáles fueron los ganadores en cada categoría de los premios más importantes del la música en el mundo.
-
¡Tremendo PLAN! En la Filbo sonará el vallenato de VIVES y la música de FITO PÁEZ
La Feria Internacional del Libro de Bogotá confirmó invitados internacionales para su edición de 2017.