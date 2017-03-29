En vivo
La Kalle  / Fito Páez

Fito Páez

  • Concierto de Fito Páez
    Fito Páez vuelve a Colombia en 2026 con Sale el Sol Tour: fechas, ciudades y boletas
    Foto: AFP
    Música

    Fito Páez vuelve a Colombia en 2026 con Sale el Sol Tour: fechas, ciudades y boletas

    El icónico músico argentino confirmó cuatro conciertos en Colombia, con Bogotá como cierre del tour en el Movistar Arena, y ya abrió preventa de entradas.

  • Fito Páez cancela presentación en Bogotá
    Fito Páez cancela presentación en Bogotá
    /Foto: AFP
    Música

    Fito Páez cancela presentación en Festival Cordillera de Bogotá tras sufrir accidente

    El accidente ocurrió el 1 de septiembre, obligando al artista de 61 años a someterse a reposo absoluto.

  • Fito Paez
    Fito Paez
    AFP
    Música

    Fito Paez tuvo que suspender uno de sus conciertos por delicada situación de salud

    El cantante argentino llevaba varios días presentando un fuerte dolor en el tórax.

  • Fito Paez
    Fito Paez
    AFP
    Música

    Fito Páez anuncia gira por Latinoamérica; ¿vendrá a Colombia?

    La gira, denominada 'El amor 30 años después del amor tour', arrancará en la segunda quincena de septiembre.

  • US-ENTERTAINMENT-MUSIC-LATINGRAMMY-PRESSROOM
    Juanes lanzó nueva versión de 'El amor después del amor'
    BRIDGET BENNETT/AFP
    Música

    Con radical cambio de look, Juanes lanzó 'El amor después del amor', sencillo de su nuevo álbum

    En su nuevo álbum llamado 'Origen' rinde tributo a todos los artistas que lo inspiraron y marcaron su carrera como solista.

  • 63rd Annual GRAMMY Awards � Telecast
    El listado de ganadores de los Grammy 2021
    KEVIN WINTER/Getty Images via AFP
    Música

    Natalia Lafourcade, Bad Bunny y Fito Páez, entre los latinos que se llevaron el Grammy 2021

    Conoce cuáles fueron los ganadores en cada categoría de los premios más importantes del la música en el mundo.

  • 2597_Carlos Vives durante un concierto - Foto: AFP
    Carlos Vives durante un concierto - Foto: AFP
    Noticias

    ¡Tremendo PLAN! En la Filbo sonará el vallenato de VIVES y la música de FITO PÁEZ

    La Feria Internacional del Libro de Bogotá confirmó invitados internacionales para su edición de 2017.

