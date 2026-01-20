Publicidad

La millonada que habría invertido Silvestre Dangond en su casa de Urumita

La residencia del cantante vallenato en su pueblo natal destaca por su tamaño, estilo arquitectónico y uso en algunos de sus proyectos personales.

Así se ve la casa de Silvestre Dangond en Urumita
Silvestre Dangond, cantante vallenato
Foto: Instagram Silvestre Dangond
Por: Redacción digital La Kalle
|
20 de ene, 2026

La casa que posee el cantante vallenato Silvestre Dangond en el municipio de Urumita, ubicado en el departamento de La Guajira, es descrita como una de las residencias más llamativas y representativas de esa población del norte de Colombia.

La propiedad se encuentra en un punto visible del pueblo, frente a una de sus plazas principales y combina elementos del estilo colonial con toques modernos en su interior.

Puedes leer: Patricia Teherán: a 31 años de su fallecimiento su hijo, Alex, recuerda impactante sueño

Casa de Silvestre Dangond

En el exterior, las fachadas blancas con techos de teja tradicional son características del entorno urbano de Urumita, mientras que al ingresar se observa una construcción amplia, con varios espacios sociales que incorporan detalles contemporáneos.

De acuerdo con medios locales que han registrado imágenes y datos sobre esta vivienda, la residencia forma parte del conjunto de propiedades del artista en Colombia y podría tener un valor cercano a 3 millones de dólares alrededor de 11 100 000 000 COP en conjunto con otra de sus casas, ubicada en el barrio Casa Blanca de Valledupar.

En el segundo nivel de la casa se ubican varias habitaciones, dispuestas alrededor de patios y zonas abiertas que conectan con una piscina central en forma de “U”, un diseño que permite integrar los espacios internos con áreas al aire libre propias de este tipo de construcciones.

La casa no solo funciona como espacio residencial, sino que también es utilizada en ocasiones como escenario para grabaciones y actividades relacionadas con la carrera del artista.

En años recientes, el lugar sirvió como fondo para eventos musicales e iniciativas vinculadas a su trayectoria, donde vecinos y asistentes pudieron ver la fachada en distintos contextos públicos.

Puedes leer: Silvestre Dangond en el ojo del huracán luego de que un fanático irrumpiera en el escenario

El estilo arquitectónico de la casa es coherente con la tradición local, pero con dimensiones mayores a las de una vivienda promedio del sector. Sus espacios amplios, acabados y diseño interior reflejan inversión significativa, lo que ha generado interés entre habitantes del área y seguidores del cantante en redes sociales.

Hasta el momento, no existen cifras oficiales confirmadas por fuentes directas sobre el costo exacto de la propiedad en Urumita, por lo que las estimaciones se basan en comparaciones inmobiliarias y valoraciones de expertos del sector, así como en la combinación con otras propiedades del artista en el país.

Mira también: ¿Kaleth Morales sería más exitoso que Silvestre Dangond si estuviera vivo?

