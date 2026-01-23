Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
CANCIÓN DE YEISON JIMÉNEZ
EXPLOSIÓN BARRIO SANTA FE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Los Tucanes de Tijuana cuentan qué inspiró la canción 'La gran noche', ¿una mujer?

Los Tucanes de Tijuana cuentan qué inspiró la canción 'La gran noche', ¿una mujer?

En El Klub de La Kalle, la agrupación mexicana contó la inspiración detrás de uno de sus mayores éxitos y cómo surgen estas ideas.

Los Tucanes de Tijuana cuentan la inspiración de 'La gran noche'
Los Tucanes de Tijuana cuentan qué inspiró la canción 'La gran noche', ¿una mujer?
Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

Una de las canciones reconocidas por los amantes de los Tucanes de Tijuana es "La gran noche". Por lo cual, en su visita a El Klub de La Kalle, estos revelaron detalles inéditos sobre cómo nació este éxito y la sorpresa que se llevaron al descubrir el impacto que tenía en nuestro país tiempo después de publicada.

Inicialmente, la agrupación mexicana se sorprendió al darse cuenta que "La gran noche" era un fenómeno en Colombia hasta mucho tiempo después de su lanzamiento. En especial porque esta canción fue grabada originalmente en el año 2000, pero no fue sino hasta el 2013, durante una visita al país, que los integrantes notaron su magnitud.

Puedes leer: Los Tucanes de Tijuana se defienden de críticas por cantar narcocorridos

"Nos llevamos la sorpresa que aquí en Colombia la cantaban otros grupos... y mucha gente nos decía: 'Oye, esa canción es de mis favoritas'", relató Mario Quintero, líder de la agrupación. Pese a esto, muchos fanáticos colombianos ni siquiera sabían que ellos eran los autores originales del tema.

Te puede interesar

  1. Letra completa canción 'Cambiaré' de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G
    Letra completa canción 'Cambiaré' de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G
    Foto: Redes de Feid
    Música

    Letra de canción 'Cambiaré', de Feid y Luis Fonsi; hablaría de ruptura con Karol G

  2. Productor de Yeison Jiménez reveló el futuro de canción
    Revelan que Yeison Jiménez alcanzó a grabar parte de una canción; su productor la completará
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Música

    Revelan que Yeison Jiménez alcanzó a grabar parte de una canción; su productor la completará

Mario Quintero, explicó que siempre está en una competencia constante consigo mismo para encontrar historias con las que la gente se identifique. Su objetivo es evitar temas que estén "muy quemados o muy choteados". Al punto que recordó que con esa canción tuvo una inspiración creativa.

"De repente se me viene esta canción a la mente y me emocioné y le empecé a echar pluma". El resultado fue una letra que despierta pasiones y que se ha convertido en una herramienta para "conquistar, prometer y cumplir", afirmó el líder de los Tucanes de Tijuana.

¿Cuál fue la motivación para esa canción de los Tucanes de Tijuana?

Un integrante le preguntó a la agrupación músical sobre si hubo una mujer específica que inspiró este tema de "vuelo de toallas" y sorpresas nocturnas, a lo que Mario confesó que su mayor inspiración siempre es la mujer, pero especialmente su entorno personal y las vivencias de sus compañeros. "Me inspiro mucho de las anécdotas de mis compañeros, de un servidor, de lo que sueño, de lo que pienso", afirmó.

Puedes leer: Setlist de Bad Bunny para concierto en Medellín; todo lo que debes tener en cuenta

Publicidad

Incluso bromeó sobre cómo su propia esposa es parte de esa inspiración cotidiana: "Siempre se inspira uno en la mujer... ahí está en la casa, es la misma". Además, destacó que se retroalimenta mucho de lo que los fans le escriben, convirtiendo esos sentimientos en canciones que, como "La gran noche", terminan siendo himnos generacionales.

Mira la entrevista completa:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Música regional mexicana

Música norteña