Los Tucanes de Tijuana cuentan qué inspiró la canción 'La gran noche', ¿una mujer?

Una de las canciones reconocidas por los amantes de los Tucanes de Tijuana es "La gran noche". Por lo cual, en su visita a El Klub de La Kalle, estos revelaron detalles inéditos sobre cómo nació este éxito y la sorpresa que se llevaron al descubrir el impacto que tenía en nuestro país tiempo después de publicada.

Inicialmente, la agrupación mexicana se sorprendió al darse cuenta que "La gran noche" era un fenómeno en Colombia hasta mucho tiempo después de su lanzamiento. En especial porque esta canción fue grabada originalmente en el año 2000, pero no fue sino hasta el 2013, durante una visita al país, que los integrantes notaron su magnitud.

"Nos llevamos la sorpresa que aquí en Colombia la cantaban otros grupos... y mucha gente nos decía: 'Oye, esa canción es de mis favoritas'", relató Mario Quintero, líder de la agrupación. Pese a esto, muchos fanáticos colombianos ni siquiera sabían que ellos eran los autores originales del tema.



Mario Quintero, explicó que siempre está en una competencia constante consigo mismo para encontrar historias con las que la gente se identifique. Su objetivo es evitar temas que estén "muy quemados o muy choteados". Al punto que recordó que con esa canción tuvo una inspiración creativa.

"De repente se me viene esta canción a la mente y me emocioné y le empecé a echar pluma". El resultado fue una letra que despierta pasiones y que se ha convertido en una herramienta para "conquistar, prometer y cumplir", afirmó el líder de los Tucanes de Tijuana.



¿Cuál fue la motivación para esa canción de los Tucanes de Tijuana?

Un integrante le preguntó a la agrupación músical sobre si hubo una mujer específica que inspiró este tema de "vuelo de toallas" y sorpresas nocturnas, a lo que Mario confesó que su mayor inspiración siempre es la mujer, pero especialmente su entorno personal y las vivencias de sus compañeros. "Me inspiro mucho de las anécdotas de mis compañeros, de un servidor, de lo que sueño, de lo que pienso", afirmó.

Incluso bromeó sobre cómo su propia esposa es parte de esa inspiración cotidiana: "Siempre se inspira uno en la mujer... ahí está en la casa, es la misma". Además, destacó que se retroalimenta mucho de lo que los fans le escriben, convirtiendo esos sentimientos en canciones que, como "La gran noche", terminan siendo himnos generacionales.

