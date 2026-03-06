Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años

Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años

Lo que inició como una invitación para celebrar el martes de Carnaval terminó en un misterio. Ellas eran las dos hermanas inseparables que dejaron su hogar en Barranquilla.

Ellas eran Sheridan y Keyla, hermanas fallecidas en Malambo; tenían 14 y 17 años
Foto: Redes sociales y Policía Nacional
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

Sheridan Sofía Hernández Noriega, de apenas 14 años, y su hermana Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, eran dos nombres que resonaban con alegría en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Descritas por quienes las conocían como jóvenes llenas de vida y entusiastas de las tendencias digitales, especialmente amantes de la plataforma TikTok, estas estudiantes compartían un vínculo que muchos definían como inseparable.

Puedes leer: Caso hermanas en Malambo: una habría visto morir a la otra; la segunda fue un “anzuelo”

Su historia dio un giro inesperado el martes 17 de febrero, en pleno cierre de las festividades del Carnaval de Barranquilla.

Lo que parecía ser una salida más para disfrutar del ambiente festivo terminó convirtiéndose en una búsqueda de 11 días que mantuvo en vilo a todo el departamento del Atlántico.

Según los relatos de su madre, María Noriega Cruz, las jóvenes salieron de su hogar tras aceptar una invitación para asistir a una reunión en el sector de Rebolo, con el fin de trasladarse posteriormente hacia el municipio de Malambo.

La conexión que dio origen a este encuentro se gestó a través de las redes sociales. Las autoridades establecieron que las hermanas habían conocido a dos jóvenes mediante Facebook el sábado de Carnaval y que, tras varias videollamadas, concretaron la cita para aquel martes fatídico.

Sheridan y Keyla, confiando en las personas con las que interactuaban, abandonaron su vivienda sin imaginar que esa sería la última vez que serían vistas con vida por sus allegados.

Responsables por el caso de Sheridan Sofía y Keyla Nicol
Responsables por el caso de Sheridan Sofía y Keyla Nicol

El rastro de las hermanas se perdió esa misma noche. A pesar de los intentos de su madre por contactarlas, solo recibió un mensaje corto indicando que estaban bien antes de que los teléfonos se apagaran definitivamente.

Lo que siguió fue una angustiosa espera marcada por comunicaciones anónimas que exigían sumas de dinero a la familia a cambio de supuesta información sobre su paradero.

Puedes leer: Doloroso video de una de las hermanas Hernández en Malambo: “¿Qué hiciste?”

El desenlace de esta historia se trasladó al barrio Maranatha, en Malambo, donde el 28 de febrero habitantes de la zona alertaron sobre hallazgos en un sector boscoso.

Tras las verificaciones de Medicina Legal el 2 de marzo, se confirmó que se trataba de las hermanas Hernández Noriega.

¿Quiénes son los presuntos responsables del fallecimiento de las hermanas de Barranquilla?

La investigación judicial avanzó rápidamente, vinculando a dos sujetos que habían sufrido un accidente de tránsito en motocicleta el 26 de febrero, lo que facilitó su ubicación en un centro médico del norte de Barranquilla.

Entre los señalados se encuentran Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido como alias “Tata”, y un adolescente de 17 años apodado alias “El Mono”.

De acuerdo con las indagaciones, uno de ellos habría mantenido una relación sentimental con una de las adolescentes.

Una de las piezas clave que analizan las autoridades es un mensaje hallado en un dispositivo móvil relacionado con una supuesta trampa, lo que habría desencadenado una reacción violenta durante la reunión en Malambo.

Las autoridades continúan con los procesos judiciales para esclarecer cada detalle de lo sucedido en aquella zona de Malambo.

Mira también: Caso de hermanas en Malambo: revelan crueles videos hallados en celular

