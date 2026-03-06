¿Qué es 'chirrete' y por qué mamá de las hermanas de Malambo se refiere así a los novios?

Las palabras suelen cargar un peso que va mucho más allá de su sonido, y en el caso de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, una expresión en particular se volvió el centro de la narrativa familiar: "chirrete".

Este término, que para muchos puede sonar extraño, fue el que utilizó María Noriega Cruz, madre de las jóvenes, para describir a los sujetos con quienes sus hijas se relacionaban antes del fatídico desenlace en Malambo.

Pero, ¿qué encierra realmente esta palabra y por qué fue tan determinante en sus advertencias?



Para entender el contexto, hay que sumergirse en el léxico popular. En Colombia, "chirrete" es una expresión coloquial y, a menudo, despectiva.

Se usa para señalar a una persona que se percibe como ordinaria, de mal gusto o que viste de manera estrafalaria.

Sin embargo, en barrios de sectores populares, el término adquiere matices más profundos: se asocia con jóvenes que adoptan comportamientos vulgares, que pueden tener vínculos con el consumo de sustancias o que están inmersos en dinámicas de desorden y actividades poco claras en la vía pública.

Para una madre como María, llamar a alguien "novio chirrete" era una señal de alerta máxima sobre el tipo de entorno al que sus hijas se estaban exponiendo.

La madre de las adolescentes relató que sus hijas conocieron a estos jóvenes a través de Facebook durante el sábado de Carnaval.

Lo que empezó como una interacción digital, con mensajes y videollamadas, escaló rápidamente hacia una cita presencial el martes 17 de febrero.

María Noriega ha sido enfática en que ella conocía la naturaleza de estas amistades y que, en repetidas ocasiones, les hizo advertencias sobre los peligros de frecuentar a personas que encajaran en ese perfil urbano.

Según su testimonio, las jóvenes salieron de su casa en el barrio La Sierrita asegurando que "les habían mandado un carro", confiando plenamente en quienes las habían citado.

El perfil de los señalados por las autoridades parece coincidir con la descripción que la madre temía. Uno de los capturados, Juan David Taboada Olivera, alias "Tata", de 19 años, ya contaba con anotaciones previas por portación de elementos no permitidos.

El otro implicado, un menor de 17 años apodado "El Mono", ha sido vinculado por las investigaciones a entornos de grupos con actividades al margen de la ley en otras regiones del país.

Para la visión de la madre, estos jóvenes representaban ese mundo de riesgos que ella intentó mantener alejado de su hogar.

La mención de este término no es un simple detalle lingüístico; es la base de la hipótesis sobre cómo las hermanas terminaron en una reunión en Malambo donde, al parecer, se encontraban personas vinculadas a estructuras delictivas locales.

La investigación sugiere que en ese ambiente, el comportamiento de los asistentes era volátil. Una de las piezas claves del suceso fue el hallazgo de un mensaje en el celular de una de las jóvenes que decía:

"Pilas que te van a vender". Este texto, descubierto por una tercera persona en la fiesta, habría provocado una reacción violenta de los sospechosos contra Sheridan y Keyla.

Hoy, el término "chirrete" queda grabado en esta historia como el eco de una advertencia que no pudo evitar el final en el barrio Maranatha.

Las autoridades continúan analizando los dispositivos móviles incautados, donde se han encontrado evidencias de las presiones que estos sujetos ejercieron contra la familia mientras las jóvenes estaban desaparecidas.

