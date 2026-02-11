Publicidad

Farándula  / ¿Abelardo de la Espriella traerá a Bad Bunny a su posesión presidencial?

¿Abelardo de la Espriella traerá a Bad Bunny a su posesión presidencial?

El aspirante presidencial abordó la posibilidad de incluir al artista puertorriqueño en una eventual posesión y dejó sobre la mesa reflexiones sobre la música, la fama por las redes sociales.

Abelardo De La Espriella habal sobre traer a Bad Bunny
Abelardo De La Espriella y Bad Bunny
Foto: La Kalle y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

En un momento de su entrevista en El Klub de La Kalle, Abelardo De La Espriella fue consultado sobre un tema distinto a su campaña, pero que generó amplio comentario en la mesa: la posibilidad de invitar a Bad Bunny a una eventual posesión presidencial.

Ante la pregunta directa del equipo del programa, el tema dio paso a un momento que marcó el momento y generó distintos puntos de vista durante la charla.

Puedes leer: Abelardo De La Espriella confiesa que porta armas desde los 20 años

Abelardo de la Espriella habla sobre Bad Bunny y su música

“¿Y va a traer a Bad Bunny para la posesión presidencial o no?”, le preguntaron. De La Espriella reaccionó de inmediato con una postura crítica hacia el artista y su música.Tú que eres músico, dime si eso es música… No, a mí esa vaina no me gusta, no me gusta el ‘conejo malo’, prefiero otras cosas”, expresó.

Durante su intervención, el abogado amplió su respuesta y cuestionó el concepto de fama en la actualidad, especialmente el papel de las redes sociales en la construcción de figuras públicas.

Según su opinión, el reconocimiento mediático hoy no responde necesariamente a trayectorias largas o a procesos tradicionales. “Ahora cualquier huevón es famoso con las redes sociales”, afirmó.

En ese mismo contexto, De La Espriella comparó el fenómeno actual con su propia experiencia personal, señalando que su exposición pública comenzó mucho antes del auge digital. “Yo soy famoso desde los 10 años cuando no había redes sociales”, dijo, y agregó: “Yo fui influencer y de los buenos cuando no existían redes sociales”.

Puedes leer:Abelardo De La Espriella saca a la luz si sigue siendo ateo, ¿una estrategia?

El aspirante utilizó este contraste para reforzar su visión crítica frente a la cultura digital y a ciertos referentes del entretenimiento contemporáneo. Aunque no profundizó en propuestas culturales específicas, dejó claro que sus preferencias musicales se inclinan hacia otros géneros y expresiones distintas a las del artista puertorriqueño.

El segmento evidenció un contraste entre el discurso político de Abelardo y su visión sobre la industria del entretenimiento, mostrando una faceta más personal de su opinión frente a fenómenos culturales globales. La entrevista continuó abordando otros temas de su aspiración política, pero este intercambio fue uno de los momentos más comentados del programa.

Mira también este video: Abelardo De La Espriella le hace llamado a los seguidores de Iván Cepeda y revela si ya no es ateo

