Fuerte lluvia torrencial en Bogotá deja carros atrapados e inundaciones: videos impactantes

La tarde de este martes 11 de febrero, sobre las 3:00 p. m., un aguacero intenso acompañado de granizada cayó con fuerza sobre el norte y occidente de Bogotá, provocando inundaciones en varios corredores principales y dejando a numerosos vehículos atrapados en medio del agua.

En cuestión de minutos, sectores completos quedaron cubiertos por grandes acumulaciones de lluvia, lo que complicó la movilidad y obligó a muchos conductores a detenerse. Las imágenes grabadas por ciudadanos muestran cómo el nivel del agua alcanzó las puertas de algunos carros y motocicletas, mientras buses y camiones avanzaban con dificultad.

Las autoridades de tránsito recomendaron evitar corredores como la carrera Séptima y la Autonorte, donde se registraron los mayores encharcamientos. De acuerdo con los reportes oficiales, los puntos más afectados fueron:

🌊 Autonorte con calle 209

🌊 Carrera Séptima con calle 153

🌊 Carrera Séptima con calle 163

🌊 Carrera Séptima con calle 237

🌊 Carrera 7F con calle 146

Estos sectores presentaron acumulación de agua que redujo el paso vehicular a un solo carril en algunos tramos y obligó a desvíos improvisados.

Videos de fuertes lluvias en Bogotá

Mientras avanzaba la lluvia, las redes sociales se llenaron de videos impactantes que mostraban calles convertidas en ríos temporales. En varias grabaciones se observa cómo algunos carros quedaron inmóviles, con el agua cubriendo las llantas por completo, y peatones cruzando con dificultad para no mojarse.

Según el IDIGER, las localidades con mayor afectación durante el aguacero fueron Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo. En estas zonas, la intensidad del agua fue constante por varios minutos, lo que favoreció la formación de charcos profundos en avenidas y calles secundarias.

En el norte de la ciudad, la combinación de lluvia fuerte y granizo sorprendió a quienes se movilizaban a esa hora. Algunos conductores optaron por apagar los vehículos y esperar a que bajara el nivel del agua, mientras otros intentaron avanzar lentamente para salir de las zonas críticas.

Las autoridades recomendaron transitar con precaución en todos los sectores donde se presentaran inundaciones, especialmente en tramos con pendientes o pasos deprimidos. También se sugirió reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas, debido a la poca visibilidad generada por la lluvia constante.

Desde el sur hasta el norte de la capital, se reportaron afectaciones en vías principales y secundarias, lo que generó retrasos en el transporte y congestión en varias rutas habituales.

Los organismos de emergencia se mantuvieron atentos a los reportes ciudadanos y al comportamiento del clima, ya que las lluvias continuaron durante la tarde en diferentes puntos de la ciudad. El monitoreo se concentró especialmente en los corredores con historial de acumulación de agua.

Los videos impactantes compartidos por ciudadanos se convirtieron en la principal fuente visual de lo ocurrido, mostrando el contraste entre calles secas y sectores completamente inundados. En ellos se aprecia cómo el agua avanzó rápidamente, cubriendo pasos peatonales y separadores viales.

Terrible aguacero en el norte de Bogotá. Esto es sobre la carrera séptima. pic.twitter.com/LMiKoTNcfJ — Óscar Rueda (@oscarmrueda) February 11, 2026

🌧️⚠️ Fuerte lluvia con granizada se registra a esta hora al norte de la ciudad.



Se recomienda por precaución NO tomar la Cra. 7 y Autonorte, estos corredores registra inundaciones en varios puntos.🚗



📲Únete a nuestro canal para conocer en tiempo real el estado de la movilidad. pic.twitter.com/fWKgTHK1gl — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 11, 2026

#BOGOTÁ. Debido a las fuertes lluvias que se presentan en las últimas horas, se presenta inundación en varios sectores de la ciudad:

● Cr 9 con cl 159, Sur-Norte

●Av. Caracas con cl 33 Sur, S-N

●Av. Cali con cl 139

●Carrera 7 con calle 150

●Carrera 7 con calle 187C.… pic.twitter.com/dyf4WckLN0 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 11, 2026