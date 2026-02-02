Publicidad

Bogotá bajo lluvia: descubre cuándo llegará el tiempo seco y podrás guardar la sombrilla

Bogotá bajo lluvia: descubre cuándo llegará el tiempo seco y podrás guardar la sombrilla

El IDEAM confirma que Bogotá seguirá con lluvias por encima del promedio en febrero y marzo 2026. Conoce los pronósticos oficiales y la influencia de La Niña.

Bogotá: ¿cuándo termina la lluvia?
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

Bogotá encara un inicio de año bastante húmedo. Según el IDEAM y el IDIGER, febrero de 2026 se mantiene como un mes con lluvias por encima de lo normal, a pesar de ser tradicionalmente uno de los periodos más secos del año.

La combinación de un frente frío y la persistencia de La Niña, actualmente con un 52% de probabilidad de mantenerse durante este trimestre, mantiene la humedad elevada y dificulta la llegada de un tiempo realmente seco.

Puedes leer: ¿Eres mamá cabeza de familia? Conoce los 8 subsidios a los que puedes acceder en 2026

Hoy, lunes 2 de febrero, se esperan lluvias más intensas durante la tarde y la noche, sobre todo en el oriente y sur de la ciudad. La probabilidad de precipitaciones disminuirá al 25% hacia la noche, pero la recomendación es mantenerse alerta, especialmente en localidades como Suba, Engativá y Usaquén, donde los acumulados de agua han sido más significativos.

Para los próximos días, el pronóstico indica una ligera reducción de lluvias. El martes 3 de febrero, se prevé un cielo nublado con 25% de probabilidad de lluvia, mientras que el miércoles 4 de febrero podría ser el día más seco de la semana, con apenas 7% de probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, la normalidad en términos de clima seco todavía está lejos.

Puedes leer: Peñalosa sufrió descarga eléctrica al posar para foto con ciudadanas: VIDEO

Bogotá: ¿cuándo termina la lluvia?
Hacia finales de febrero se espera que la intensidad de las lluvias disminuya gradualmente, cuando La Niña comience a perder fuerza. Aun así, esta transición será parcial y no se anticipa un cese definitivo de las lluvias en Bogotá. Según el IDEAM, la ciudad pasará directamente de un febrero húmedo a un marzo que se perfila como aún más lluvioso. Este mes, tradicionalmente seco en otras temporadas, se espera que sea incluso el pico de lluvias del primer trimestre, afectando la movilidad y la planificación de actividades al aire libre.

Abril dará inicio a la primera temporada oficial de lluvias del año, con el ciclo bimodal típico de la región Andina. Esto significa que, entre febrero y la llegada de abril, no habrá un periodo prolongado de tiempo seco en Bogotá, por lo que los paraguas, impermeables y precauciones ante encharcamientos deberán seguir siendo parte del día a día de los ciudadanos.

Resumen del IDEAM para 2026:

PeriodoEstado del ClimaInfluencia
FebreroLluvias por encima del promedioFrente frío y La Niña
MarzoIncremento de lluvias (mes más húmedo)Transición estacional
Abril - MayoPrimera temporada de lluvias oficialCiclo bimodal normal

En conclusión, Bogotá enfrentará un inicio de año húmedo y sin un cese definitivo de lluvias a corto plazo. Mantenerse informado a través del IDEAM y el IDIGER, revisar el mapa de lluvias en tiempo real y planear con precaución serán esenciales durante todo el primer semestre de 2026.

