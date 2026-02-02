Bogotá bajo lluvia: descubre cuándo llegará el tiempo seco y podrás guardar la sombrilla

Bogotá encara un inicio de año bastante húmedo. Según el IDEAM y el IDIGER, febrero de 2026 se mantiene como un mes con lluvias por encima de lo normal, a pesar de ser tradicionalmente uno de los periodos más secos del año.

La combinación de un frente frío y la persistencia de La Niña, actualmente con un 52% de probabilidad de mantenerse durante este trimestre, mantiene la humedad elevada y dificulta la llegada de un tiempo realmente seco.

Hoy, lunes 2 de febrero, se esperan lluvias más intensas durante la tarde y la noche, sobre todo en el oriente y sur de la ciudad. La probabilidad de precipitaciones disminuirá al 25% hacia la noche, pero la recomendación es mantenerse alerta, especialmente en localidades como Suba, Engativá y Usaquén, donde los acumulados de agua han sido más significativos.

Para los próximos días, el pronóstico indica una ligera reducción de lluvias. El martes 3 de febrero, se prevé un cielo nublado con 25% de probabilidad de lluvia, mientras que el miércoles 4 de febrero podría ser el día más seco de la semana, con apenas 7% de probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, la normalidad en términos de clima seco todavía está lejos.

Hacia finales de febrero se espera que la intensidad de las lluvias disminuya gradualmente, cuando La Niña comience a perder fuerza. Aun así, esta transición será parcial y no se anticipa un cese definitivo de las lluvias en Bogotá. Según el IDEAM, la ciudad pasará directamente de un febrero húmedo a un marzo que se perfila como aún más lluvioso. Este mes, tradicionalmente seco en otras temporadas, se espera que sea incluso el pico de lluvias del primer trimestre, afectando la movilidad y la planificación de actividades al aire libre.

Abril dará inicio a la primera temporada oficial de lluvias del año, con el ciclo bimodal típico de la región Andina. Esto significa que, entre febrero y la llegada de abril, no habrá un periodo prolongado de tiempo seco en Bogotá, por lo que los paraguas, impermeables y precauciones ante encharcamientos deberán seguir siendo parte del día a día de los ciudadanos.

Resumen del IDEAM para 2026:

Periodo Estado del Clima Influencia Febrero Lluvias por encima del promedio Frente frío y La Niña Marzo Incremento de lluvias (mes más húmedo) Transición estacional Abril - Mayo Primera temporada de lluvias oficial Ciclo bimodal normal

En conclusión, Bogotá enfrentará un inicio de año húmedo y sin un cese definitivo de lluvias a corto plazo. Mantenerse informado a través del IDEAM y el IDIGER, revisar el mapa de lluvias en tiempo real y planear con precaución serán esenciales durante todo el primer semestre de 2026.

