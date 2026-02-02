Peñalosa sufrió descarga eléctrica al posar para foto con ciudadanas: VIDEO

Enrique Peñalosa volvió a ser tendencia en redes sociales por un hecho inesperado que él mismo decidió compartir. El exalcalde de Bogotá y actual precandidato presidencial para las elecciones de 2026 publicó un video en el que se observa el momento exacto en que recibe una descarga eléctrica al intentar tomarse una fotografía con dos ciudadanas.

La grabación muestra a Peñalosa acercándose con su celular para posar junto a las mujeres. Todo parecía normal hasta que, al extender el brazo para acomodar el teléfono, lanzó un grito inmediato que evidenció el impacto que acababa de recibir.

Por fortuna, el episodio no pasó de un gran susto. Según se observa en el video, el exmandatario distrital se retira de inmediato y se lleva la mano al cuerpo, mientras intenta recomponerse. Las dos mujeres, al notar lo ocurrido, reaccionan con carcajadas y gestos de asombro, sin poder ocultar lo inesperado de la situación.

El propio Peñalosa fue quien decidió hacer público el momento en sus redes sociales. Su publicación no tardó en circular entre usuarios que compartieron el clip como una escena curiosa y fuera de lo común.

"Todo porque la foto quedara excelente", escribió en sus stories de Instagram.

Muchos internautas señalaron que el hecho parecía sacado de una escena cotidiana, pero con un protagonista reconocido. Otros destacaron que el exalcalde se lo tomó con humor y no ocultó lo sucedido, lo que aumentó la atención sobre el video. La mezcla entre política y situaciones inesperadas fue uno de los elementos que impulsó su difusión.

El contexto también llamó la atención, ya que Peñalosa se encuentra actualmente en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026. Su aparición en redes no estuvo ligada a un discurso político ni a una actividad pública formal, sino a un momento casual que terminó convirtiéndose en tendencia.